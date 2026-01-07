VB Jiram ji Bill के फायदे बताने सड़क पर उतरेगी सरकार नुकसान बता रही कांग्रेस पर पलटवार

Politics on VB Jiram ji Bill: मोहन सरकार के मंत्री अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना (वीबी जीराम-जी) को लेकर जनता के बीच जाएंगे और योजना की भावनाओं से जनता को रूबरू कराएंगे। मंत्री इसके लिए सम्मेलनों व बैठकों का सहारा लेंगे। ये संभाग व जिले स्तर पर होंगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को निवास पर हुई बैठक में मंत्रियों को यह जिम्मा दिया है। प्रमुख मंत्रियों को बड़े संभाग तो अन्य अपने प्रभार के जिलों में बैठकें करेंगे। बता दें, कांग्रेस की लगातार बैठकों के बाद सरकार ने सड़क पर उतरकर पलटवार की तैयारी की है।