VB Jiram ji Bill के फायदे बताने सड़क पर उतरेगी सरकार नुकसान बता रही कांग्रेस पर पलटवार

MP BJP News in hindi (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
Politics on VB Jiram ji Bill: मोहन सरकार के मंत्री अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना (वीबी जीराम-जी) को लेकर जनता के बीच जाएंगे और योजना की भावनाओं से जनता को रूबरू कराएंगे। मंत्री इसके लिए सम्मेलनों व बैठकों का सहारा लेंगे। ये संभाग व जिले स्तर पर होंगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को निवास पर हुई बैठक में मंत्रियों को यह जिम्मा दिया है। प्रमुख मंत्रियों को बड़े संभाग तो अन्य अपने प्रभार के जिलों में बैठकें करेंगे। बता दें, कांग्रेस की लगातार बैठकों के बाद सरकार ने सड़क पर उतरकर पलटवार की तैयारी की है।
जी-रामजी योजना पूर्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नाम से चल रही थी, जिसे हाल में केंद्र सरकार ने बदल दिया है। इसके बाद से देशभर के कई राज्यों में विरोध हो रहा है।
मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेसी जनता के बीच दिन और रात गुजार रहे हैं। हाल में दिग्विजय पद यात्रा में गांव-गांव जाकर इसके नुकसान बता रहे हैं। जबकि कांग्रेस ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करवा रही हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी जी-रामजी के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग