UG के रिजल्ट ने किया शॉक, 41-45 नंबर वाले छात्र भी फेल, स्टूडेंट्स में आक्रोश

UG Results: क्रांतिवीर तात्याटोपे विश्वविद्यालय (Krantiveer Tatya Tope University) ने बीए, बीकॉम, बीएससी संकाय के रेगुलर और प्राइवेट प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। जिसमे बड़े पैमाने पर गलतियां सामने आई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अधिकांश स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री फाउंडेशन सब्जेक्ट में आई है। इसके अलावा कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक नंबर से फेल कर दिया गया है। जबकि उन्हें पास करने के लिए 3 नंबर की ग्रेस देने का प्रावधान है। (MP News)
वहीं, जिन स्टूडेंट ने प्रेक्टिकल फाइल कॉलेज में जमा की थी। उसके हस्ताक्षर कॉलेज के रजिस्टर में दर्ज है, उन्हें शून्य नंबर दिए गए है। जबकि प्रेक्टिकल देने वाले स्टूडेंट के नंबर कम आ सकते हैं जीरी नहीं आते। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सामने आए है जिनके अलग-अलग विषयों में 41 और 45 नंबर आए है उन्हें रिजल्ट में फेल कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम में सामने आई इस गड़बड़ी को लेकर कुछ स्टूडेंट क्रांतिवीर तात्याटोपे यूनिवर्सिटी जाकर कुलगुरु और कुलसचिव से मिले। जिन्होंने परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए दो दिन का समय मांगा है। (MP News)
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रबंधन और स्टूडेंट से मिली जानकारी के मुताबिक स्नातक कोर्स बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं मार्च में हुई थी। लेकिन रिजल्ट घोषित होने में पांच महीने लग गए। सबसे पहले 13 सितंबर को बीएससी, बीकॉम का फिर 14 सितंबर को बीए का परीक्षा परिणाम यूनिवर्सिटी की साइट पर जारी किया गया। जिसकी जानकारी यूनिवर्सिटी ने सार्वजनिक नहीं की। सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के वाटसऐप ग्रुप पर जानकारी दी गई।
विद्यार्थियों ने जब अपना रिजल्ट देखा तब वे उसे देखकर हैरत में पड़ गए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो मात्र एक नंबर से ही फेल कर दिए गए, जबकि उन्हें तीन नंबर तक ग्रेस देकर पास किया जा सकता था। यही नहीं प्रेक्टिकल देने वाले छात्रों को शून्य नंबर दे दिए गए। (MP News)
परीक्षा परिणाम को लेकर कोई भी जानकारी हम फोन पर नहीं दे सकते। आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा तब ही हम इससे जुड़ी जानकारी दे पाएंगे।- डॉ प्रभात चौधरी, परीक्षा नियंत्रक क्रांतिवीर तात्याटोपे यूनिवर्सिटी
परीक्षा परिणाम में छात्र जो गलतियां बता रहे है उसे लेकर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी वीसी में बिजी हूं। बाद में बात करता हूं।- डॉ ललित नामदेव, कुलसचिव
यूजी प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम देखकर सभी स्टूडेंट हैरत में हैं। जिस सब्जेक्ट में स्कूल जीवन में कभी फेल नहीं हुए, उसमें सप्लीमेंट्री दे दी गई। कई छात्रों को तो एक नंबर से तो कुछ को 41, 45 नंबर आने के बाद भी फेल दर्शाया गया है। परीक्षा परिणाम में सामने आई भारी गड़बड़ी को लेकर हम यूनिवर्सिटी गए थे। जहां हमसे कहा गया है कि दो दिन में हम परीक्षा परिणाम की भी गलतियों को सुधार देंगे।- शिवम रघुवंशी, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष एनएसयूआई
कई स्टूडेंट ने परीक्षा परिणाम गलतियों की जानकारी दी है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिले के करीब साढ़े 4 हजार स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री आई है। रिजल्ट में सीसीए के नंबर भी प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। जबकि छात्र के कुछ नंबर में सीसीए के अलावा प्रेक्टिकल के नंबर जुड़ते हैं, जिससे वह पास हो जाता है। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट को तो एक नंबर से तक फेल कर दिया गया है।- डॉ बीके तिवारी, प्रिंसिपल पीजी कॉलेज