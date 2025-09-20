Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गुना

UG के रिजल्ट ने किया शॉक, 41-45 नंबर वाले छात्र भी फेल, स्टूडेंट्स में आक्रोश

MP News: मध्य प्रदेश की क्रांतिवीर तात्याटोपे यूनिवर्सिटी का यूजी प्रथम वर्ष परिणाम छात्रों के लिए बड़ा झटका बना। 35 अंक में पास होना था लेकिन 41 और 45 नंबर पाने वाले भी फेल कर दिए गए।

गुना

Akash Dewani

Sep 20, 2025

Krantiveer Tatya Tope University ug results error ashoknagar mp news
Krantiveer Tatya Tope University ug results error ashoknagar (फोटो- सोशल मीडिया)

UG Results: क्रांतिवीर तात्याटोपे विश्वविद्यालय (Krantiveer Tatya Tope University) ने बीए, बीकॉम, बीएससी संकाय के रेगुलर और प्राइवेट प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। जिसमे बड़े पैमाने पर गलतियां सामने आई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अधिकांश स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री फाउंडेशन सब्जेक्ट में आई है। इसके अलावा कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक नंबर से फेल कर दिया गया है। जबकि उन्हें पास करने के लिए 3 नंबर की ग्रेस देने का प्रावधान है। (MP News)

वहीं, जिन स्टूडेंट ने प्रेक्टिकल फाइल कॉलेज में जमा की थी। उसके हस्ताक्षर कॉलेज के रजिस्टर में दर्ज है, उन्हें शून्य नंबर दिए गए है। जबकि प्रेक्टिकल देने वाले स्टूडेंट के नंबर कम आ सकते हैं जीरी नहीं आते। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सामने आए है जिनके अलग-अलग विषयों में 41 और 45 नंबर आए है उन्हें रिजल्ट में फेल कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम में सामने आई इस गड़बड़ी को लेकर कुछ स्टूडेंट क्रांतिवीर तात्याटोपे यूनिवर्सिटी जाकर कुलगुरु और कुलसचिव से मिले। जिन्होंने परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए दो दिन का समय मांगा है। (MP News)

ये भी पढ़ें

इस बार रावण नहीं… सोनम रघुवंशी समेत 11 कातिल पत्नियों के चेहरे वाली ‘शूर्पणखा’ का होगा दहन
इंदौर
shurpanakha dahan Dussehra 2025 sonam raghuwanshi indore mp news

पांच महीने बाद दिया था रिजल्ट, उसमे भी मिली गलतियां

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रबंधन और स्टूडेंट से मिली जानकारी के मुताबिक स्नातक कोर्स बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं मार्च में हुई थी। लेकिन रिजल्ट घोषित होने में पांच महीने लग गए। सबसे पहले 13 सितंबर को बीएससी, बीकॉम का फिर 14 सितंबर को बीए का परीक्षा परिणाम यूनिवर्सिटी की साइट पर जारी किया गया। जिसकी जानकारी यूनिवर्सिटी ने सार्वजनिक नहीं की। सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के वाटसऐप ग्रुप पर जानकारी दी गई।

विद्यार्थियों ने जब अपना रिजल्ट देखा तब वे उसे देखकर हैरत में पड़ गए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो मात्र एक नंबर से ही फेल कर दिए गए, जबकि उन्हें तीन नंबर तक ग्रेस देकर पास किया जा सकता था। यही नहीं प्रेक्टिकल देने वाले छात्रों को शून्य नंबर दे दिए गए। (MP News)

जिम्मेदारों ने झाड़ा पल्ला

परीक्षा परिणाम को लेकर कोई भी जानकारी हम फोन पर नहीं दे सकते। आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा तब ही हम इससे जुड़ी जानकारी दे पाएंगे।- डॉ प्रभात चौधरी, परीक्षा नियंत्रक क्रांतिवीर तात्याटोपे यूनिवर्सिटी

परीक्षा परिणाम में छात्र जो गलतियां बता रहे है उसे लेकर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी वीसी में बिजी हूं। बाद में बात करता हूं।- डॉ ललित नामदेव, कुलसचिव

41-45 नंबर आने के बाद भी फेल- यूनिवर्सिटी अध्यक्ष

यूजी प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम देखकर सभी स्टूडेंट हैरत में हैं। जिस सब्जेक्ट में स्कूल जीवन में कभी फेल नहीं हुए, उसमें सप्लीमेंट्री दे दी गई। कई छात्रों को तो एक नंबर से तो कुछ को 41, 45 नंबर आने के बाद भी फेल दर्शाया गया है। परीक्षा परिणाम में सामने आई भारी गड़बड़ी को लेकर हम यूनिवर्सिटी गए थे। जहां हमसे कहा गया है कि दो दिन में हम परीक्षा परिणाम की भी गलतियों को सुधार देंगे।- शिवम रघुवंशी, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष एनएसयूआई

3 जिलों से करीब 4500 छात्र की सप्लीमेंट्री- प्रिंसिपल

कई स्टूडेंट ने परीक्षा परिणाम गलतियों की जानकारी दी है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिले के करीब साढ़े 4 हजार स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री आई है। रिजल्ट में सीसीए के नंबर भी प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। जबकि छात्र के कुछ नंबर में सीसीए के अलावा प्रेक्टिकल के नंबर जुड़ते हैं, जिससे वह पास हो जाता है। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट को तो एक नंबर से तक फेल कर दिया गया है।- डॉ बीके तिवारी, प्रिंसिपल पीजी कॉलेज

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता की गुंडागर्दी, पुलिसकर्मियों से की झूमाझटकी, राजनीतिक रसूख के कारण नहीं लिखी FIR
राजगढ़
BJP leader heckled policemen video viral rajgarh mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 09:35 am

Published on:

20 Sept 2025 08:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / UG के रिजल्ट ने किया शॉक, 41-45 नंबर वाले छात्र भी फेल, स्टूडेंट्स में आक्रोश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.