UG के रिजल्ट ने किया शॉक, 41-45 नंबर वाले छात्र भी फेल, स्टूडेंट्स में आक्रोश

वहीं, जिन स्टूडेंट ने प्रेक्टिकल फाइल कॉलेज में जमा की थी। उसके हस्ताक्षर कॉलेज के रजिस्टर में दर्ज है, उन्हें शून्य नंबर दिए गए है। जबकि प्रेक्टिकल देने वाले स्टूडेंट के नंबर कम आ सकते हैं जीरी नहीं आते। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सामने आए है जिनके अलग-अलग विषयों में 41 और 45 नंबर आए है उन्हें रिजल्ट में फेल कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम में सामने आई इस गड़बड़ी को लेकर कुछ स्टूडेंट क्रांतिवीर तात्याटोपे यूनिवर्सिटी जाकर कुलगुरु और कुलसचिव से मिले। जिन्होंने परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए दो दिन का समय मांगा है। (MP News)