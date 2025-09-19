भाजपा नेता की गुंडागर्दी, पुलिसकर्मियों से की झूमाझटकी, राजनीतिक रसूख के कारण नहीं लिखी FIR

BJP leader heckled policemen video: अदालत के आदेश पर अरेस्ट वारंट तामील कराने राजगढ़ गए पुलिसकर्मियों के साथ भाजपा नेता श्याम मंडलोई (BJP leader Shyam Mandloi) ने झूमाझटकी कर दी। घटना गुरुवार सुबह करीब 9.30 बजे राजगढ़ स्थित शिवधाम कॉलोनी की है। घटना के दौरान भाजपा नेता ने न सिर्फ पुलिसकर्मियों के साथ झूमाझटकी की, बल्कि उन्हें डंडे से भी पीटा। इस दौरान झूमाझटकी का वीडियो बना रहे एक सिपाही के हाथ से मोबाइल छीनकर फेंक दिया। मोबाइल टूट गया। भाजपा नेता ने पुलिसकर्मियों को खुद को भाजपा का बड़ा नेता बताते हुए डराया-धमकाया। (MP News)
पीड़ित आरक्षकों ने देहात थाना प्रभारी व एसपी को भी पूरी घटना से अवगत कराया लेकिन पुलिसकर्मियों की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। हालांकि घटना के बाद पुलिस कर्मियों ने भाजपा नेता को नियंत्रित कर गिरफ्तार किया और ब्यावरा लेकर आई। दोपहर में उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। घटना से आहत पीड़ित पुलिसकर्मियों ने आरोपी भाजपा नेता की जमानत अर्जी पर घटना के वीडियो सहित आपत्ति दर्ज कराकर अदालत को आपबीती बताई है। आवेदन में पीड़ित पुलिसकर्मियों ने कोर्ट से मंडलोई व उनकी पत्नी के खिलाफ मारपीट व शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कराने की गुहार लगाई है। (MP News)
एडवोकेट जितेंद्र जोशी ने बताया कि, अदालत ने साल 2024 के 9.75 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में आरोपी श्याम मंडलोई निवासी शिवधाम कॉलोनी राजगढ़ के खिलाफ गिरतारी वारंट जारी किया था। जिसे तामील कराने ब्यावरा के एएसआई कैलाशचंद शर्मा, आरक्षक रवि मौर्य और आरक्षक प्रद्युन सिंह अजगढ़ पहुंचे थे। जहां श्याम की पत्नी ने उनके घर पर नहीं होने की बात कहकर पुलिस को लौटा दिया। बाद में पुलिस पुनः मंडलोई के घर पहुंची। जहां से मंडलोई ने पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार किया। (MP News)
अरेस्ट वारंट तामील कराने आए ब्यावरा देहात थाने के जवानों के साथ अभद्रता की शिकायत आई है। हम पूरे मामले को दिखवा रहे हैं। जांच कराकर कार्रवाई करेंगे।- अमित तोलानी, एसपी राजगढ़
अरेस्ट वारंट तामील कराने फोर्स गया जरूर था, लेकिन वहां इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और न ही स्टाफ ने मुझे बताया है। - धर्मेंद्र कुमार शर्मा, थाना प्रभारी देहात