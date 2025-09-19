भाजपा नेता की गुंडागर्दी, पुलिसकर्मियों से की झूमाझटकी, राजनीतिक रसूख के कारण नहीं लिखी FIR

पीड़ित आरक्षकों ने देहात थाना प्रभारी व एसपी को भी पूरी घटना से अवगत कराया लेकिन पुलिसकर्मियों की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। हालांकि घटना के बाद पुलिस कर्मियों ने भाजपा नेता को नियंत्रित कर गिरफ्तार किया और ब्यावरा लेकर आई। दोपहर में उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। घटना से आहत पीड़ित पुलिसकर्मियों ने आरोपी भाजपा नेता की जमानत अर्जी पर घटना के वीडियो सहित आपत्ति दर्ज कराकर अदालत को आपबीती बताई है। आवेदन में पीड़ित पुलिसकर्मियों ने कोर्ट से मंडलोई व उनकी पत्नी के खिलाफ मारपीट व शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कराने की गुहार लगाई है। (MP News)