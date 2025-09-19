इस बार रावण नहीं… सोनम रघुवंशी समेत 11 कातिल पत्नियों के चेहरे वाली ‘शूर्पणखा’ का होगा दहन

Dussehra 2025: दशहरा पर इस बार शहर में परंपरागत रावण दहन की जगह 11 मुखी शूर्पणखा का दहन (Shurpanakha Dahan) किया जाएगा। संस्था पौरुष की ओर से इंदौर के महालक्ष्मी ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में रावण और उसके दस सिर की बजाय सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuwanshi) समेत उन महिलाओं के चेहरे पुतले पर लगाए जाएंगे, जो पति की हत्या के आरोप में जेल जा चुकी है या मामलों में आरोपी हैं। (MP News)