इंदौर

इस बार रावण नहीं… सोनम रघुवंशी समेत 11 कातिल पत्नियों के चेहरे वाली ‘शूर्पणखा’ का होगा दहन

MP News: इस दशहरे पर बुराई का प्रतीक बदलेगा। रावण की जगह 11 मुखी शूर्पणखा का पुतला जलेगा, जिस पर इंदौर की सोनम गुप्ता समेत पतियों की हत्या करने वाली 11 कातिल पत्नियों के चेहरे लगाए जाएंगे।

इंदौर

Akash Dewani

Sep 19, 2025

shurpanakha dahan Dussehra 2025 sonam raghuwanshi indore mp news
shurpanakha dahan Dussehra 2025 sonam raghuwanshi indore (photo- social media)

Dussehra 2025: दशहरा पर इस बार शहर में परंपरागत रावण दहन की जगह 11 मुखी शूर्पणखा का दहन (Shurpanakha Dahan) किया जाएगा। संस्था पौरुष की ओर से इंदौर के महालक्ष्मी ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में रावण और उसके दस सिर की बजाय सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuwanshi) समेत उन महिलाओं के चेहरे पुतले पर लगाए जाएंगे, जो पति की हत्या के आरोप में जेल जा चुकी है या मामलों में आरोपी हैं। (MP News)

संदेश देने तैयार किया जा पुतला

संस्था पौरुष के अध्यक्ष अशोक दशोरा ने बताया कि सवाल रावण का नहीं, बल्कि बुराई का अंत है। इसीलिए इस बार रावण दहन की जगह शूर्पणखा का दहन किया जाएगा। उनका कहना है कि जो महिलाएं अपने पति की हत्या करती हैं, वे समाज की सबसे बड़ी बुराई हैं। इस संदेश के लिए 11 मुखी पुतला तैयार किया जा रहा है। (MP News)

राजा रघुवंशी के परिवार को आमंत्रण

कार्यक्रम के अंतर्गत शूर्पणखा और उसकी सेना का जुलूस भी निकाला जाएगा। दहन का समय शाम 6.30 बजे तय किया गया है। आयोजन में राजा रघुवंशी के परिवार को भी आमंत्रित किया गया है। (MP News)

पुतले पर इन महिलाओं के लगाए जाएंगे फोटो


  1. सोनम रघुवंशी (इंदौर) राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी




  2. मुस्कान (मेरठ) -नीले ड्रम में पति की हत्या का मामला




  3. हर्षा (राजस्थान)




  4. निकिता सिंघानिया (जौनपुर)




  5. सुष्मिता (दिल्ली)




  6. रविता (मेरठ)




  7. शशि (फिरोजाबाद)




  8. सूचना सेठ (बेंगलूरु)




  9. हंसा (देवास)




  10. चमन उर्फ गुडिसा (मुंबई)




  11. प्रियंका (औरैया)

Published on:

19 Sept 2025 09:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इस बार रावण नहीं… सोनम रघुवंशी समेत 11 कातिल पत्नियों के चेहरे वाली ‘शूर्पणखा’ का होगा दहन

