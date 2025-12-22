डॉ. महक भंडारी ने दिखाया कमाल, होटल से हॉस्पिटल में की टेली रोबोटिक सर्जरी

डॉ. महक भंडारी के मुताबिक इस कंसोल को दुनिया किसी भी कोने में रखकर सर्जन, रोबोटिक सिस्टम पर दूर से ही नियंत्रण कर सकते हैं और हर तरह की सीमाओं के पार जाकर चिकित्सकीय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। टेली सर्जरी को मिल रही सफलताओं को देखते हुए लग रहा है कि दुनिया वास्तव में बहुत छोटी हो गई है। विशेषज्ञ सर्जन्स और मरीजों के बीच की दूरी तेजी से घट रही है। निश्चित रूप से यह एक वैश्विक, लोकतांत्रिक, सीमा-रहित और मरीज-केंद्रित सर्जरी के स्वर्णिम भविष्य की एक सुंदर झलक है। इस प्रयास को पूरी तरह सफल बनाने में हमारी वेल ट्रेंड टेक्निकल टीम के साथ-साथ में डॉ. मृगेंद्र सिंह, डॉ. निष्टी, डॉ. गौरव यादव और डॉ. राजेश पाटीदार आदि ने भी उल्लेखनीय सहयोग दिया।