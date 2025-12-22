डॉ. महक भंडारी ने दिखाया कमाल, होटल से हॉस्पिटल में की टेली रोबोटिक सर्जरी

डॉक्टर महक भंडारी ने की लाइव टेली रोबोटिक सर्जरी
Dr. Mahak Bhandari - मध्यप्रदेश में चिकित्सकीय संदर्भों में नित नए रिकार्ड बन रहे हैं। इसी क्रम में पिछले कुछ अरसे में कई सर्वथा नए चिकित्सकीय प्रयासों से विश्वस्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले डॉ. महक भंडारी ने एक और अनूठा कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने श्री अरबिंदो विश्वविद्यालय और आईएमए रतलाम के संयुक्त तत्वावधान में रतलाम के एक होटल में अयोजित शैक्षणिक कार्यक्रम एवं मेडिकल कांफ्रेंस के दौरान ही श्री जैन दिवाकर अरबिंदो हॉस्पिटल रतलाम में भर्ती हर्निया मरीज की सफल टेली रोबोटिक सर्जरी कर इतिहास रच दिया है। रतलाम समेत समूचे मध्यभारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ हो चुका है और उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया है।
"संकल्प दृढ़ हो तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी बाधक नहीं बन पाती है।" इस पुरानी मान्यता को डॉ. महक भंडारी Dr. Mahak Bhandari ने एक बार फिर चरितार्थ किया है। उन्होंने रतलाम जैसे शहर में टेली रोबोटिक लाइव सर्जरी का कमाल कर दिखाया।
श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (सैम्स) के फाउंडर चेयरमैन डॉ. विनोद भंडारी ने बताया कि लाइव सर्जरी के दौरान रतलाम के 150 से अधिक डॉक्टर और सर्जन मौजूद थे। टेली-सर्जरी सभी के सामने की गई ताकि दूसरे सर्जंस भी टेली रोबोटिक सर्जरी की बारीकियों को समझ सकें और रतलाम तथा आसपास के पूरे क्षेत्र के मरीजों को इसका पूरा लाभ मिल सके। इस प्रकार के प्रयासों से दूरदराज क्षेत्रों के ऐसे मरीजों को भी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा जो किसी वजह से अन्य बड़े शहरों के बड़े अस्पताल जाकर अपना समुचित इलाज कराने में असमर्थ हैं।
डॉ. महक भंडारी ने कहा कि हमने अपने इस प्रयास से सिद्ध कर दिया है कि एडवांस्ड सर्जरी अब केवल ऑपरेशन रूम तक सीमित नहीं रह गई है। हमारे द्वारा उपयोग किया जा रहे भारत में ही विकसित रोबोटिक प्लेटफॉर्म का कॉम्पैक्ट आकार, बेहतरीन डिजाइन, इमर्सिव विजन और सहज संचार हमें पूरी सटीकता के साथ ऑपरेशन करने में मददगार साबित हो रहे हैं। सबसे खास है इसकी पोर्टेबिलिटी।
डॉ. महक भंडारी के मुताबिक इस कंसोल को दुनिया किसी भी कोने में रखकर सर्जन, रोबोटिक सिस्टम पर दूर से ही नियंत्रण कर सकते हैं और हर तरह की सीमाओं के पार जाकर चिकित्सकीय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। टेली सर्जरी को मिल रही सफलताओं को देखते हुए लग रहा है कि दुनिया वास्तव में बहुत छोटी हो गई है। विशेषज्ञ सर्जन्स और मरीजों के बीच की दूरी तेजी से घट रही है। निश्चित रूप से यह एक वैश्विक, लोकतांत्रिक, सीमा-रहित और मरीज-केंद्रित सर्जरी के स्वर्णिम भविष्य की एक सुंदर झलक है। इस प्रयास को पूरी तरह सफल बनाने में हमारी वेल ट्रेंड टेक्निकल टीम के साथ-साथ में डॉ. मृगेंद्र सिंह, डॉ. निष्टी, डॉ. गौरव यादव और डॉ. राजेश पाटीदार आदि ने भी उल्लेखनीय सहयोग दिया।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग