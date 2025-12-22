22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

डॉ. महक भंडारी ने दिखाया कमाल, होटल से हॉस्पिटल में की टेली रोबोटिक सर्जरी

Dr. Mahak Bhandari - रतलाम में भर्ती हर्निया मरीज की सफल टेली रोबोटिक सर्जरी कर इतिहास रचा

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Dec 22, 2025

MP's Dr. Mahak Bhandari performs live robotic surgery

डॉक्टर महक भंडारी ने की लाइव टेली रोबोटिक सर्जरी

Dr. Mahak Bhandari - मध्यप्रदेश में चिकित्सकीय संदर्भों में नित नए रिकार्ड बन रहे हैं। इसी क्रम में पिछले कुछ अरसे में कई सर्वथा नए चिकित्सकीय प्रयासों से विश्वस्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले डॉ. महक भंडारी ने एक और अनूठा कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने श्री अरबिंदो विश्वविद्यालय और आईएमए रतलाम के संयुक्त तत्वावधान में रतलाम के एक होटल में अयोजित शैक्षणिक कार्यक्रम एवं मेडिकल कांफ्रेंस के दौरान ही श्री जैन दिवाकर अरबिंदो हॉस्पिटल रतलाम में भर्ती हर्निया मरीज की सफल टेली रोबोटिक सर्जरी कर इतिहास रच दिया है। रतलाम समेत समूचे मध्यभारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ हो चुका है और उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया है।

"संकल्प दृढ़ हो तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी बाधक नहीं बन पाती है।" इस पुरानी मान्यता को डॉ. महक भंडारी Dr. Mahak Bhandari ने एक बार फिर चरितार्थ किया है। उन्होंने रतलाम जैसे शहर में टेली रोबोटिक लाइव सर्जरी का कमाल कर दिखाया।

लाइव सर्जरी के दौरान 150 से अधिक डॉक्टर और सर्जन मौजूद

श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (सैम्स) के फाउंडर चेयरमैन डॉ. विनोद भंडारी ने बताया कि लाइव सर्जरी के दौरान रतलाम के 150 से अधिक डॉक्टर और सर्जन मौजूद थे। टेली-सर्जरी सभी के सामने की गई ताकि दूसरे सर्जंस भी टेली रोबोटिक सर्जरी की बारीकियों को समझ सकें और रतलाम तथा आसपास के पूरे क्षेत्र के मरीजों को इसका पूरा लाभ मिल सके। इस प्रकार के प्रयासों से दूरदराज क्षेत्रों के ऐसे मरीजों को भी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा जो किसी वजह से अन्य बड़े शहरों के बड़े अस्पताल जाकर अपना समुचित इलाज कराने में असमर्थ हैं।

ऑपरेशन रूम तक सीमित नहीं सर्जरी

डॉ. महक भंडारी ने कहा कि हमने अपने इस प्रयास से सिद्ध कर दिया है कि एडवांस्ड सर्जरी अब केवल ऑपरेशन रूम तक सीमित नहीं रह गई है। हमारे द्वारा उपयोग किया जा रहे भारत में ही विकसित रोबोटिक प्लेटफॉर्म का कॉम्पैक्ट आकार, बेहतरीन डिजाइन, इमर्सिव विजन और सहज संचार हमें पूरी सटीकता के साथ ऑपरेशन करने में मददगार साबित हो रहे हैं। सबसे खास है इसकी पोर्टेबिलिटी।

डॉ. महक भंडारी के मुताबिक इस कंसोल को दुनिया किसी भी कोने में रखकर सर्जन, रोबोटिक सिस्टम पर दूर से ही नियंत्रण कर सकते हैं और हर तरह की सीमाओं के पार जाकर चिकित्सकीय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। टेली सर्जरी को मिल रही सफलताओं को देखते हुए लग रहा है कि दुनिया वास्तव में बहुत छोटी हो गई है। विशेषज्ञ सर्जन्स और मरीजों के बीच की दूरी तेजी से घट रही है। निश्चित रूप से यह एक वैश्विक, लोकतांत्रिक, सीमा-रहित और मरीज-केंद्रित सर्जरी के स्वर्णिम भविष्य की एक सुंदर झलक है। इस प्रयास को पूरी तरह सफल बनाने में हमारी वेल ट्रेंड टेक्निकल टीम के साथ-साथ में डॉ. मृगेंद्र सिंह, डॉ. निष्टी, डॉ. गौरव यादव और डॉ. राजेश पाटीदार आदि ने भी उल्लेखनीय सहयोग दिया।

ये भी पढ़ें

एमपी में कांग्रेसियों पर बल प्रयोग, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी गिरफ्तार, बस के आगे खड़े हो गए कार्यकर्ता
भोपाल
jitu patwari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 09:48 pm

Published on:

22 Dec 2025 09:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / डॉ. महक भंडारी ने दिखाया कमाल, होटल से हॉस्पिटल में की टेली रोबोटिक सर्जरी

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सार्थक ऐप’ में ड्यूटी पर बिना आए लग रही अटेडेंस, खुल गई पोल-पट्टी

Sarthak app
इंदौर

साइबर ठगों का अजब कारनामा, बाबा बनकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 6 लाख 20 हजार ठगे, आप भी रहे सतर्क

Cyber Fraud
इंदौर

कम ऊंचाई पर बना ‘पश्चिमी विक्षोभ’, कई हिल स्टेशनों से भी ठंडा एमपी का ये जिला

MP Weather Today (Photo Source - Patrika)
इंदौर

शहर में आज VVIP मूवमेंट, कई रास्ते रहेंगे डायवर्ट

Indore Road Divertion
इंदौर

सोनम रघुवंशी की जमानत पर शिलॉन्ग कोर्ट का बड़ा फैसला...

sonam raghuwanshi
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.