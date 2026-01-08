पुलिस ने 79 लोगों को न्यू ईयर पर दिया ‘सरप्राइज’, वापस मिले चोरी हुए मोबाइल

MP News: अक्सर मोबाइल गुम हो जाने पर लोग उसे दोबारा पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन अशोकनगर पुलिस ने नए साल के मौके पर जिले के नागरिकों को एक ऐसा 'सरप्राइज' दिया है जिसने कई चेहरों पर खुशी लौटा दी। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में सायबर सेल ने जिलेवासियों के गुम हुए 79 मोबाइल फोन खोज निकाले और गुरुवार को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए।

