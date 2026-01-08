8 जनवरी 2026,

अशोकनगर

अशोकनगर

पुलिस ने 79 लोगों को न्यू ईयर पर दिया ‘सरप्राइज’, वापस मिले चोरी हुए मोबाइल

MP News: पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में सायबर सेल ने जिलेवासियों के गुम हुए 79 मोबाइल फोन खोज निकाले और गुरुवार को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए....

अशोकनगर

image

Astha Awasthi

Jan 08, 2026

Police

Police (Photo Source - Patrika)

MP News: अक्सर मोबाइल गुम हो जाने पर लोग उसे दोबारा पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन अशोकनगर पुलिस ने नए साल के मौके पर जिले के नागरिकों को एक ऐसा 'सरप्राइज' दिया है जिसने कई चेहरों पर खुशी लौटा दी। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में सायबर सेल ने जिलेवासियों के गुम हुए 79 मोबाइल फोन खोज निकाले और गुरुवार को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए।

गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन मोबाइलों का वितरण किया गया। बरामद किए गए हैंडसेट्स की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई जा रही है। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे, कई लोगों का कहना था कि उन्होंने फोन मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन पुलिस ने इसे संभव कर दिखाया।

​दूसरे राज्यों तक फैला जाल, फिर हुई रिकवरी


सायबर सेल और जिले के सभी थानों ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया। ये मोबाइल केवल अशोकनगर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने इस कामयाबी के लिए सायबर सेल और थाना प्रभारियों की टीम की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

​मोबाइल गुमने पर थाने जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे करें शिकायत


​एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने नागरिकों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की…

  1. ​थाने पर सुविधा: अब गुम मोबाइल की शिकायत के लिए जिला मुख्यालय स्थित सायबर सेल आने की मजबूरी नहीं है। नागरिक अपने नजदीकी थाने में आवेदन, आधार कार्ड और मोबाइल बिल के साथ रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
  2. ​ऑनलाइन पोर्टल: जागरूक नागरिक स्वयं भी भारत सरकार के पोर्टल Sanchar Saathi (sancharsaathi.gov.in) और CEIR (ceir.gov.in) पर जाकर अपने गुम हुए फोन को ब्लॉक और ट्रैक कर सकते हैं।

पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध रोकना ही नहीं, बल्कि आमजन की सेवा और उनकी खोई हुई संपत्ति वापस दिलाना भी है। यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। - राजीव कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अशोकनगर

Published on:

08 Jan 2026 02:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / पुलिस ने 79 लोगों को न्यू ईयर पर दिया 'सरप्राइज', वापस मिले चोरी हुए मोबाइल

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

