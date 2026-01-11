11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अशोकनगर

इस स्वीट सुपारी के शौकीन हैं तो सावधान! एमपी-राजस्थान में बैन लगाने की तैयारी, जाने कारण

MP News : खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में 'यूमी' स्वीट नाम की सुपारी सुरक्षा मापदंडों में असुरक्षित पाया है। ऐसे एमपी और राजस्थान में इसे बैन करने की तैयारी की जा रही है।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 11, 2026

MP News

स्वीट सुपारी के हैं शौकीन तो सावधान! (Photo Source- Patrika)

MP News : अगर आप भी माउथ फ्रेशनर के तौर पर 'यूमी' स्वीट सुपारी का सेवन करने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं। क्योंकि, खाद्य सुरक्षा प्रशासन अशोकनगर ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस सुपारी के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए कमर कस ली है। विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पत्र लिखकर इस उत्पाद को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है।

​खाद्य सुरक्षा अधिकारी लीना नायक ने जिले के पिपरई तकिया मोहल्ला स्थित आशिक किराना दुकान से यूमी का सेंपल लेकर चौकसी लेबोरेटरीज इंदौर भेजा, जहां जांच में ये मानक स्तर का बताया। जांच रिपोर्ट में संदेह होने पर जब सेंपल निर्दिष्ट प्रयोगशाला मैसूर भेजा गया तो वहां स्वीट सुपारी यूमी का सेंपल असुरक्षित होना पाया गया। इसके बाद 22 जनवरी 2025 को शाढ़ौरा के जगदीश किराना भंडार से यूमी का सेंपल लेकर मैसूर भेजा तो यह भी असुरक्षित पाया गया। बार-बार जांच में असुरक्षित पाए जाने पर अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है।

एमपी-राजस्थान में प्रतिबंध लगाने की तैयारी

जांच में स्वीट सुपारी बार-बार असुरक्षित पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इसे प्रतिबंधित कराने की तैयारी कर ली है। निर्माता फर्म एल.आर फ्रेगरेंस राजस्थान के कोटा की है। इससे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 34 के अंतर्गत इसके निर्माण और विक्रय पर प्रतिबंध लगाने राजस्थान के आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन को पत्र लिखा है। साथ ही मप्र आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग को भी प्रदेश में इसे प्रतिबंधित करने केंद्रीय लैब की जांच रिपोर्टों के साथ पत्र लिखा गया है, ताकि यह स्वीट सुपारी लोगों की सेहत को नुकसान न पहुंचा सके।

जांच में पाई गईं ये कमियां

-अत्यधिक सैकरीन: स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें सैकरीन सोडियम की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई।

-परमिटेड कलर: स्वीट सुपारी व माउथ फ्रेशनर में परमिटेड व नॉन परमिटेड कलर प्रतिबंधित हैं, परमिटेड कलर पाया गया।

-असुरक्षित मानक: मैसूर केंदीय लैब ने जांच में स्वीट सुपारी यूमी को असुरक्षित और मिथ्याछाप घोषित किया है।

प्रतिबंध लगाने किया अनुरोध

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी लीना नायक का कहना है कि, स्वीट सुपारी यूमी में परमिटेड कलर के साथ-साथ मिठास के लिए सैकरीन सोडियम लिमिट से ज्यादा पाया गया है। जिसका ज्यादा इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। बार-बार असुरक्षित पाए जाने के कारण हमने एमपी और राजस्थान के आयुक्तों को पत्र लिखकर इसके निर्माण और विक्रय पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में ठंड का दौर जारी, कई जिलों में शीतलहर तो कई में घने कोहरे की चेतावनी
भोपाल
Cold Wave In MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / इस स्वीट सुपारी के शौकीन हैं तो सावधान! एमपी-राजस्थान में बैन लगाने की तैयारी, जाने कारण

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस ने 79 लोगों को न्यू ईयर पर दिया ‘सरप्राइज’, वापस मिले चोरी हुए मोबाइल

Police
अशोकनगर

गहरी नींद में सोई थी पत्नी, पति की साजिश सुन उड़ जाएंगे होश…कांप जाएगी रूह

MP News Wife Murder Case
अशोकनगर

127 दिन छुट्टी… 2026 में सरकारी दफ्तरों में जाने से पहले देख लें कैलेंडर

government offices holidays mp 2026 calendar
अशोकनगर

एमपी में ‘सट्टा किंग’ के साम्राज्य पर चला ‘बुलडोजर’, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहे तैनात

bulldozer action in ashoknagar
अशोकनगर

MP में 2 नदियों पर नए ब्रिज, 5 बायपास बनेंगे, 3 ROB का भी होगा निर्माण, ट्रैफिक से मिलेगी राहत

bypass roads construction new bridge on 2 rivers ROB ashoknagar mp news
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.