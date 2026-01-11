इस स्वीट सुपारी के शौकीन हैं तो सावधान! एमपी-राजस्थान में बैन लगाने की तैयारी, जाने कारण

​खाद्य सुरक्षा अधिकारी लीना नायक ने जिले के पिपरई तकिया मोहल्ला स्थित आशिक किराना दुकान से यूमी का सेंपल लेकर चौकसी लेबोरेटरीज इंदौर भेजा, जहां जांच में ये मानक स्तर का बताया। जांच रिपोर्ट में संदेह होने पर जब सेंपल निर्दिष्ट प्रयोगशाला मैसूर भेजा गया तो वहां स्वीट सुपारी यूमी का सेंपल असुरक्षित होना पाया गया। इसके बाद 22 जनवरी 2025 को शाढ़ौरा के जगदीश किराना भंडार से यूमी का सेंपल लेकर मैसूर भेजा तो यह भी असुरक्षित पाया गया। बार-बार जांच में असुरक्षित पाए जाने पर अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है।