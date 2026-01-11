‘प्रधान आरक्षक ने मेरे साथ किया गंदा काम…’ वीडियो कॉल उठाते ही निकली चीख

जब मामले की जांच शुरु की गई तो प्रधान आरक्षक अनिल सेंगर देहात थाने में पदस्थ थे। उस दौरान महिला की भाभी की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसकी जांच अनिल सेंगर कर रहे थे। शिकायत के मुताबिक इसी जांच के दौरान महिला ने प्रधान आरक्षक को निशाना बनाना शुरू किया। धीरे-धीरे उसने झूठे आरोपों का जाल बुना और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर दिया। गुना निवासी प्रधान आरक्षक की पत्नी प्रतिभा सेंगर ने बताया कि महिला उनके पति पर बलात्कार और उनके बेटे पर अप्राकृतिक कृत्य जैसे घिनौने और झूठे आरोप लगा रही है।