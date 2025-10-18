एमपी के किसानों को धनतेरस पर बड़ी सौगात, बैंक खातों में डाले 277 करोड़, सीएम ने किया ट्वीट

MP Farmers- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 अक्टूबर का पूरा दिन किसानों के बीच बिता रहे हैं। वे सुबह से देर शाम तक किसानों के साथ रहकर धनतेरस मनाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुबह मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों से बातचीत की। इसके बाद वे राजगढ़ जिले के ब्यावरा पहुंचे जहां किसानों को बड़ी सौगात देते हुए उनके बैंक खातों में 277 करोड़ रुपए डाले। यहां से सीएम मोहन यादव सीहोर के लिए रवाना होकर वहां किसान सम्मेलन में शामिल हुए।