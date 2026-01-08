एमपी में कियोस्क सेंटर में छप रहे थे नकली नोट, दो गिरफ्तार

बड़वानी जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पलसूद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकली करेंसी के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 98 नकली नोट तथा नकली नोट बनाने में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए गए हैं। पलसूद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो आरोपी स्कॉर्पियो से नकली नोट खपाने के लिए जा रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने मटली की ओर से आ रही एक सफेद स्कॉर्पियो वाहन को घेराबंदी कर रोका। वाहन में सवार भागीराम पिता हमरिया कनोज (28) निवासी मटली पलसूद एवं गोविंद पिता सुवालाल बांडोड (19) निवासी हीरकराय थाना सिलावद को मौके पर पकड़ा गया। जिनकी तलाशी लेने पर भागीराम के पास से 500-500 रुपये के 48 नकली नोट तथा गोविंद के पास से 500-500 रुपये के 50 नकली नोट बरामद किए गए।