बड़वानी

एमपी में कियोस्क सेंटर में छप रहे थे नकली नोट, दो गिरफ्तार

mp news: दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने जब्त किए 500-500 रुपये के 98 नकली नोट, नकली नोट छापने में प्रयुक्त प्रिंटर व अन्य सामग्री भी जब्त।

बड़वानी

image

Shailendra Sharma

Jan 08, 2026

barwani

fake currency racket busted kiosk operator arrested

mp news: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 500-500 रुपये के कुल 98 नकली नोट जब्त किए हैं। आरोपियों में से एक कियोस्क संचालक है जो अपने सेंटर पर ही कलर प्रिंटर की मदद से नकली नोट छाप रहा था। पुलिस ने कियोस्क सेंटर से नोट छापने में प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर और अन्य सामग्री भी जब्त की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी अभी तक कितने नकली नोट छापकर बाजार में खपा चुके हैं।

नकली नोटों के साथ दो गिरफ्तार

बड़वानी जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पलसूद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकली करेंसी के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 98 नकली नोट तथा नकली नोट बनाने में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए गए हैं। पलसूद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो आरोपी स्कॉर्पियो से नकली नोट खपाने के लिए जा रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने मटली की ओर से आ रही एक सफेद स्कॉर्पियो वाहन को घेराबंदी कर रोका। वाहन में सवार भागीराम पिता हमरिया कनोज (28) निवासी मटली पलसूद एवं गोविंद पिता सुवालाल बांडोड (19) निवासी हीरकराय थाना सिलावद को मौके पर पकड़ा गया। जिनकी तलाशी लेने पर भागीराम के पास से 500-500 रुपये के 48 नकली नोट तथा गोविंद के पास से 500-500 रुपये के 50 नकली नोट बरामद किए गए।

कियोस्क सेंटर में छाप रहे थे नकली नोट

पूछताछ में आरोपी भागीराम ने खुलासा किया कि उसने सिलावद में स्थित अपने कियोस्क सेंटर पर रंगीन प्रिंटर-स्कैनर की मदद से 500 रुपये के नकली नोट तैयार किए थे और उन्हें चलाने के लिए जा रहा था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सिलावद स्थित कियोस्क सेंटर से 500 रुपये के 8 तथा 100 रुपये के 8 असली नोट, एक एचपी कंपनी का रंगीन प्रिंटर-स्कैनर, कैंची और टेप जब्त किए। आरोपियों के कब्जे से कुल 98 नकली नोट जब्त कर दोनों को गिरफ्तार किया गया।

Published on:

08 Jan 2026 09:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Badwani / एमपी में कियोस्क सेंटर में छप रहे थे नकली नोट, दो गिरफ्तार

बड़वानी

मध्य प्रदेश न्यूज़

