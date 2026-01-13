गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा पट्टा ! जमीनी हकीकत अलग

एसडीएम बड़वानी भूपेंद्र रावत ने बताया कि अपात्र आवेदकों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है और उसमें अपात्रता के स्पष्ट कारण भी दर्ज है। उनके अनुसार, मुख्य कारण ये हैं कि आवेदक स्वयं या उनके परिजन पहले से किसी पट्टे की योजना का लाभ ले चुके है अथवा जिस भूमि पर कब्जा बताया गया है, वह पहले से किसी सरकारी विभाग को आवंटित पाई गई है। हालांकि, इस स्थिति से आवेदकों में असमंजस और नाराजगी दोनों बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि जब पात्रता के मापदंड पहले से तय थे, तो इतनी बड़ी संख्या में आवेदन अपात्र कैसे हो गए, यह भी गंभीर जांच का विषय होना चाहिए।