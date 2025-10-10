MP में रुकेगा दो जिलों का पानी! टनल निर्माण और धराशायी नहर बनेंगे बाधा

हैरानी की बात तो यह है कि पिछले तीन वर्षों से नहर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद अफसरों ने अबतक इसका सुधार नहीं कराया है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अफसर बारिश का सीजन खत्म होने का हवाला देते हैं और इंतजार करते-कतरे दूसरा सीजन शुरु हो जाता है। बरहाल, टनल का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर होने के कारण नहरों का सुधारकार्य समयसीमा में न होने से इस परियोजना को साकार होने में और समय लग सकता है। (MP News)