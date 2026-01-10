10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कटनी

इंदौर में त्रासदी के बाद गंभीर बेपरवाही: नगर निगम में 558, जिला अस्पताल में 510 तो घंटाघर हैंडपंप में 612 टीडीएस, पीने योग्य नहीं है पानी

जिस विभाग पर पूरे शहर में साफ पानी पिलाने का दावा उस परिसर में ही आ रहा गंदा पानी दूषित पानी बन सकता है जानलेवा, शहर के कई इलाकों में पानी का टीडीएस मान 500 से अधिक, नगर निगम की जांच में सब कुछ ‘ऑल इज वेल, मरीजों व मजदूरों से लेकर यात्रियों की की सेहत से खिलवाड़, शहरवासियों का भी नहीं है पूरी तरह शुद्ध पानी

5 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Jan 10, 2026

Water supply test

Water supply test

बालमीक पांडेय & शिवप्रताप सिंह @ कटनी. इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भी कटनी में जिम्मेदार महकमे चेते नहीं हैं, शहर में रोजाना लाखों लीटर पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर सवाल जस का तस बना हुआ है, कई वार्डों में मटमैला और बदबूदार पानी लोगों की मजबूरी बन चुका है, जर्जर पाइपलाइनें नालों से होकर गुजर रही हैं और लीकेज आम बात है, इसके बावजूद नगर निगम की रिपोर्ट में सब कुछ ठीक बताया जा रहा है, सवाल यह है कि जब पानी के टीडीएस मान खतरनाक स्तर पर हैं, इसका खुलासा पत्रिका द्वारा शुक्रवार की की गई पड़ताल में सामने आया...। तो फिर जांच किस आधार पर हो रही है, सार्वजनिक स्थलों की उपेक्षा क्यों है, क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है, अगर कोई बीमार हुआ व जान गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा...।
इंदौर में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की अकाल मौत के बाद भी कटनी शहर में इससे सबक लेते हुए गंभीर एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं। इंदौर में सिस्टम की खामी का खामियाजा जहां कई लोगों को जान देकर चुकाना पड़ा, वहीं हजारों लोग आज भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद कटनी में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है।

25 साल पुरानी जर्जर जलापूर्ति लाइनें

शहर के 45 वार्डों में नगर निगम द्वारा प्रतिदिन लगभग 24 एमएलडी पानी की आपूर्ति करीब 23 हजार घरों में की जा रही है, लाखों लोग पानी नी रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के कई वार्डों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही। कई इलाकों में नलों से शुरुआत में मटमैला पानी आता है, तो कहीं पानी में तेज दुर्गंध महसूस की जाती है। इसकी प्रमुख वजह करीब 25 साल पुरानी जर्जर जलापूर्ति लाइनें, उनका नालों-नालियों से होकर गुजरना और जगह-जगह लीकेज होना बताया जा रहा है।

यहां सामने आए चौकाने वाला टीडीएस मान

चौंकाने वाली बात यह है कि इन गंभीर समस्याओं के बावजूद नगर निगम अपनी आंतरिक जांच में सब कुछ ठीक (ऑल इज वेल) होने का दावा कर रहा है। इसी बीच पत्रिका टीम ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पानी के टीडीएस मान की जांच की, जिसमें स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई। जिला अस्पताल के गेट पर उपलब्ध मरीजों के लिए पानी का टीडीएस मान 500 से अधिक 510 दर्ज किया गया। वहीं घंटाघर रामलीला मैदान स्थित हैंडपंप, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मजदूर पानी पीते हैं, वहां का टीडएस खतरनाक आया है यहां टीडीएस मान 600 के ऊपर पाया गया। वहीं नगर निगम परिसर में लगे नल का टीडीएस 558 दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्तर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक माना जाता है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इंदौर जैसी भयावह घटना की पुनरावृत्ति कटनी में भी होने से इनकार नहीं किया जा सकता! ऐसे में जरूरी है कि जिम्मेदार विभाग गंभीरता दिखाएं और शहरवासियों को सुरक्षित व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

यह रही पड़ताल की स्थिति

घंटाघर हैंडपंप टीडीएस-612

पत्रिका टीम ने जब घंटाघर रामलीला मैदान में स्थित हैंडपंप का टीडीएस चैक किया तो इसका मान 612 था, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है। यहां पर सिर्फ गंदा पानी स्रोत में समा रहा है बल्कि लोगों की पेशाब भी जा रही है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है।

जिला अस्पताल परिसर का टीडीएस-510

पत्रिका टीम ने जिला अस्पताल के प्रवेश द्वार कि किनारे मरीजों के लिए लगे वॉटर कूलर के पानी की जांच की गई तो इसका टीडीएस मान 510 आया है। इस वॉटरकूलर से मरीज व परिजन दिनभर पानी पीते हैं।

नगर निगम परिसर का टीडीएस-558

नगर निगम परिसर में केसीएस स्कूल जाने वाले गेट पर लगे नल से आने वाले पानी के टीडीएस का मान 558 आया है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि नगर निगम परिसर का जब यह हाल है तो शहर का अंदाजा लगाया सकता है।

इन स्थानों पर यह रही स्थिति

स्टेशन: कटनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक दो पर लगे सार्वजनिक नल से आने वाली पानी की टीडीएस-446 दर्ज किया गया।
रेलवे स्टेशन: मुड़वारा रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के समीप लगे सार्वजनिक नल का टीडीएस-371 दर्ज किया गया।
कलेक्ट्रेट: ला मुख्यालय कलेक्ट्रेट स्थित नल में टीडीएस का मान 201 दर्ज किया गया है।
बस स्टॉप: बस स्टैंड में लगे हैंडपंप का टीडीएस मान 288 किया गया दर्ज।
आश्रय स्थल: रैन बसेरा बस स्टैंड में लगे वॉटर कूलर में आने वाले पानी में पाया गया टीडीएस-202
रसोई घर: दीन दयाल की रसोई पुराने आरटीओ कार्यालय में रखी पानी की टंकी, जिससे गरीबों के लिए बनता है भोजन उसका टीडीएस रहा-368
फ़ूड सेंटर: चौपाटी में लोगों के लिए खाद्य सामग्री बनाने वाले पानी में पाया गया टीडीएस-472।

पानी में यह है टीडीएस मान

पानी में टीडीएस का अर्थ है पानी में घुले हुए कुल ठोस पदार्थ, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटैशियम, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट आदि। इसे पीपीएम (पार्ट पर मिलियन )में मापा जाता है। या फिर इसे एमजी/लीटर में मापते हैं।

पानी में यह होना चाहिए टीडीएस मान

- 0-50 टीडीएस बहुत शुद्ध
- 50-150 टीडीएस सबसे उत्तम
- 150-300 टीडीएस अच्छा और सुरक्षित
- 300-500 टीडीएस स्वीकार्य
- 500 टीडीएस से अधिक पीने योग्य नहीं

टीडीएस अधिक होने से नुकसान

पानी में टीडीएस अधिक होने से कई नुकसान होते हैं। पानी का स्वाद कड़वा या खारा हो जाता है, किडनी स्टोन की संभावना बढ़ती है, पाचन तंत्र पर असर, गैस, अपच, ब्लड प्रेशर की समस्या (सोडियम अधिक होने पर), हड्डियों पर प्रभाव (खनिज असंतुलन), बच्चों में विकास पर असर, लंबे समय में हार्ट और किडनी पर दबाव होता है। टीडीएस कम होने पर शरीर को जरूरी खनिज नहीं मिलते, जिससे कमजोरी, थकान, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, लंबे समय तक आरओ का अत्यधिक शुद्ध पानी नुकसानदायक माना गया है।

सूचना के अधिकारी में गोलमोल जवाब

सूचना के अधिकार के तहत 21 मार्च 2025 को सूचना के अधिकार के तहत मंगलजीत सिंह ने नगर निगम से जानकारी मांगी कि शहर में कुल पानी की टंकियों संख्या, वार्ड अनुसार विवरण, सफाई की तिथि पिछले 5 वर्षों में, प्रत्येक टंकी के सफाई की प्रमाणिक रिपोर्ट, 5 वर्षों में सफाई पर हुए खर्च का विवरण व पानी की गुणवत्ता रिपोर्ट, पांच वर्षों में जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों का विवरण व रिपोर्ट मांगी, लेकिन नगर निगम ने गाल जवाब दिया है।

हर वार्ड व गली में कराएं जांच

शुक्रवार को नगर निगम में आयोजित परिषद की बैठक में शहर विधायक संदीप जायसवाल ने पानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यदि जनता को खराब पानी पिलाया गया तो अधिकारियों की गलती का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतान पड़ेगा। इसलिए पार्षदों को साथ लेकर हर हैंडपंप, हर नलकूप की जांच करें, विधायक ने कहा कि समस्या से बचने के लिए हर संभव उपाय करें।

वर्जन

शहर में हर दिन पानी के शुद्धता की जांच कराई जा रही है। किसी भी स्रोत में यदि समस्या है तो जांच कराएंगे। टीडीएस मान अधिक है तो उसे भी दिखवाया जाएगा। शहरवासियों को शुद्ध पानी मिले यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है।

सुधीर मिश्रा, कार्यपालन यंत्री नगर निगम।

ये भी पढ़ें

शुद्ध पेयजल को लेकर निगरानी: शहरभर में पाइप लाइनों की जांच और सैंपलिंग तेज
कटनी
Water supply katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 09:24 am

Published on:

10 Jan 2026 09:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / इंदौर में त्रासदी के बाद गंभीर बेपरवाही: नगर निगम में 558, जिला अस्पताल में 510 तो घंटाघर हैंडपंप में 612 टीडीएस, पीने योग्य नहीं है पानी

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्रेक फेल होने से कोयला लदी मालगाड़ी 300 मीटर पीछे चली, सिंगरौली से एनकेजे आ रही ट्रेन में बड़ा हादसा टला

train
कटनी

स्टाम्प शुल्क बचाने करोड़ों की जमीन दो टुकड़ों में खरीदी, विधायक संजय पाठक की पत्नी को जारी हुआ नोटिस

Sanjay Pathak
कटनी

यूनिवर्सल कंपनी की मनमानी: 18 हजार उपभोक्ताओं के सब स्टेशन से खिलवाड़

Negligence During Construction of Power Substation
कटनी

सुरक्षा से खिलवाड़: सेफ सिटी योजना कागजों में, शहर के 100 से अधिक हॉटस्पॉट आज भी बिना निगरानी

mp news Maid scandal caught on CCTV
कटनी

300 डिजिटल कैमरों से 150 बीटों में 150 कर्मचारियों की टीम कर रही जंगल में वन्यप्राणियों की गणना, इकोलॉजिक ऐप से दर्ज हो रहा डेटा

Counting of Tigers, Leopards and Other Wildlife
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.