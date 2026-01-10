इंदौर में त्रासदी के बाद गंभीर बेपरवाही: नगर निगम में 558, जिला अस्पताल में 510 तो घंटाघर हैंडपंप में 612 टीडीएस, पीने योग्य नहीं है पानी

बालमीक पांडेय & शिवप्रताप सिंह @ कटनी. इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भी कटनी में जिम्मेदार महकमे चेते नहीं हैं, शहर में रोजाना लाखों लीटर पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर सवाल जस का तस बना हुआ है, कई वार्डों में मटमैला और बदबूदार पानी लोगों की मजबूरी बन चुका है, जर्जर पाइपलाइनें नालों से होकर गुजर रही हैं और लीकेज आम बात है, इसके बावजूद नगर निगम की रिपोर्ट में सब कुछ ठीक बताया जा रहा है, सवाल यह है कि जब पानी के टीडीएस मान खतरनाक स्तर पर हैं, इसका खुलासा पत्रिका द्वारा शुक्रवार की की गई पड़ताल में सामने आया...। तो फिर जांच किस आधार पर हो रही है, सार्वजनिक स्थलों की उपेक्षा क्यों है, क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है, अगर कोई बीमार हुआ व जान गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा...।

इंदौर में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की अकाल मौत के बाद भी कटनी शहर में इससे सबक लेते हुए गंभीर एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं। इंदौर में सिस्टम की खामी का खामियाजा जहां कई लोगों को जान देकर चुकाना पड़ा, वहीं हजारों लोग आज भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद कटनी में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है।