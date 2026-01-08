सुरक्षा से खिलवाड़: सेफ सिटी योजना कागजों में, शहर के 100 से अधिक हॉटस्पॉट आज भी बिना निगरानी

कटनी. शहर में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनाई गई सेफ सिटी योजना वर्षों बाद भी पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर सकी है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2021 में शहर के 50 संवेदनशील स्थानों (हॉटस्पॉट) को चिन्हित कर एक व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की गई थी, जिसमें नगर निगम को सोलर पैनल युक्त स्ट्रीट लाइट लगाने और प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन चार साल बीत जाने के बावजूद शहर के कई सार्वजनिक स्थान आज भी तीसरी आंख की निगरानी से वंचित हैं। अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए भी पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं।

कैमरे और पर्याप्त रोशनी के अभाव का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। चोरी, लूट, डकैती, मारपीट सहित अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में ऐसे स्थान अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बनते जा रहे हैं। पूर्व में घटित घटनाओं के बाद भी संबंधित विभागों द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे आमजन में असुरक्षा की भावना बनी हुई है।