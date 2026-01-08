यूनिवर्सल कंपनी की मनमानी: 18 हजार उपभोक्ताओं के सब स्टेशन से खिलवाड़

कटनी. आरडीएसएस योजना के अंतर्गत जिले में 6 विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत हुए थे। उनमें से पांच तो बन गए, लेकिन शहर का सब स्टेशन मियाद पूरी होने के एक साल से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी अधूरा है। यूनिवर्सल कंपनी द्वारा लगातार लेटलतीफी की जा रही है। समय पर सब स्टेशन न बन पाने के कारण विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली निगरानी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार बिजली फाल्ट और लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई आरडीएसएस योजना का काम शहर में तीन साल बाद भी अधूरा है। इस योजना के तहत खिरहनी में नया सब स्टेशन और 15 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन बिछाने का कार्य किया जाना था, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 20 से 22 हजार उपभोक्ताओं को लाभ मिलना है। विभाग द्वारा ठीक से काम की निगरानी न किए जाने के कारण ठेका कंपनी की मनमानी जारी है। समय से उपभोक्तओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। थोड़ा सा फालट आने पर 25 से 30 किलोमीटर एरिया की लाइट बंद हो जाती है। सुधार के बाद आपूति बहाल की जाती है, वहीं कर्मचारियों को भी फाल्ट तलाशने में भारी परेशानी होती है, बावजूद इसके समय पर काम नहीं कराया जा रहा।