यूनिवर्सल कंपनी की मनमानी: 18 हजार उपभोक्ताओं के सब स्टेशन से खिलवाड़

Negligence During Construction of Power Substation
कटनी. आरडीएसएस योजना के अंतर्गत जिले में 6 विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत हुए थे। उनमें से पांच तो बन गए, लेकिन शहर का सब स्टेशन मियाद पूरी होने के एक साल से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी अधूरा है। यूनिवर्सल कंपनी द्वारा लगातार लेटलतीफी की जा रही है। समय पर सब स्टेशन न बन पाने के कारण विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली निगरानी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार बिजली फाल्ट और लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई आरडीएसएस योजना का काम शहर में तीन साल बाद भी अधूरा है। इस योजना के तहत खिरहनी में नया सब स्टेशन और 15 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन बिछाने का कार्य किया जाना था, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 20 से 22 हजार उपभोक्ताओं को लाभ मिलना है। विभाग द्वारा ठीक से काम की निगरानी न किए जाने के कारण ठेका कंपनी की मनमानी जारी है। समय से उपभोक्तओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। थोड़ा सा फालट आने पर 25 से 30 किलोमीटर एरिया की लाइट बंद हो जाती है। सुधार के बाद आपूति बहाल की जाती है, वहीं कर्मचारियों को भी फाल्ट तलाशने में भारी परेशानी होती है, बावजूद इसके समय पर काम नहीं कराया जा रहा।
इस परियोजना का ठेका विद्युत विभाग द्वारा यूनिवर्सल कंपनी को दिया गया था। निर्धारित समयसीमा के अनुसार दिसंबर 2024 तक उपभोक्ताओं को बिजली सुविधा मिलना शुरू होनी थी, लेकिन कंपनी की लापरवाही और धीमी कार्यशैली के चलते काम अबतक पूरा नहीं हो पाया है। शुरुआती दौर में जमीन आवंटन में देरी की वजह से कुछ विलंब हुआ, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार ने काम में गति नहीं लाई। यहां पर 33 केवी लाइन खींचने का काम अधूरा है।
शहर के 10 हजार और 10 गांवों के करीब 10 से 12 हजार ग्रामीणों को इस योजना से सीधा लाभ मिलना था। लेकिन कंपनी की लापरवाही के चलते उपभोक्ताओं को अब भी बार-बार बिजली फाल्ट और कम वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ रहा है। शहर के दुबे कॉलोनी, राहुल बाग, खिरहनी, प्रेम नगर, रोशन नगर, एनकेजे क्षेत्र सहित आसपास के कई गांवां ेको लाभ मिलना है। हैरानी की बात है कि विभाग द्वारा अब तक ठेकेदार पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ठेका कंपनी की मनमानी लगातार जारी है। स्थानीय नागरिकों ने विद्युत विभाग से मांग की है कि ठेका कंपनी की लापरवाही पर सख्त कदम उठाए जाएं और काम की गति तेज की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द इस योजना का लाभ मिल सके।
खिरहनी में सब स्टेशन व 33 केवी लाइन का काम यूनिवर्सल कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस योजना पर काम होने से 20 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को फाल्ट और लो-वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। 90 फीसदी काम हो गया है। जल्द काम हो, यह पहल की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग