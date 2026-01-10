स्टाम्प शुल्क बचाने करोड़ों की जमीन दो टुकड़ों में खरीदी, विधायक संजय पाठक की पत्नी को जारी हुआ नोटिस

कटनी. प्रदेश के सबसे अमीर विधायक व खनन कारोबारी संजय पाठक की पत्नी निधि पाठक पर जमीन खरीदने के दौरान स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की कथित चोरी करने का आरोप लगा है। शासन को मिलने राजस्व बचाने के लिए करोड़ों मूल्य की एक चक जमीन को दो भागों में विभाजित कर दो विक्रय पत्रों के माध्यम से चार दिन के अंतराल में खरीदा गया है। इस शिकायत के बाद न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने जांच शुरू कर दी है और विधायक पत्नी निधि पाठक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जानकारी के अनुसार नगरनिगम सीमा अंतर्गत महाराणा प्रताप वार्ड के होटल अरिंदम के सामने वंदना सरावगी पति सतीश सरावगी निवासी हनुमानगंज वार्ड की खसरा नंबर 289/8 के रकवा 0.02 हेक्टेयर अर्थात 2125 वर्गफीट, खसरा 289/9 के रकवा 0.04 हेक्टेयर अर्थात 4150 वर्गफीट, खसरा नंबर 289/23 0.02 हेक्टेयर अर्थात 2075 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 10400 वर्गफीट एक चक भूमि स्थित है। भूमि स्वामी वंदना से यह जमीन निधि पति संजय पाठक निवासी पाठक वार्ड ने दो विक्रय पत्रों 20 दिसंबर 2021 व 24 दिसंबर 2024 के जरिए 1050 वर्गफीट एवं 9350 वर्गफीट में बांटकर खरीदी गई है। शिकायतकर्ता राजू गुप्ता का आरोप है कि एक चक की जमीन को दो टुकड़ों में इसलिए खरीदा गया है, जिससे मुख्य रोड की कलेक्टर गाइडलाइन से बचकर स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क बचाया जा सके।