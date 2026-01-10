ब्रेक फेल होने से कोयला लदी मालगाड़ी 300 मीटर पीछे चली, सिंगरौली से एनकेजे आ रही ट्रेन में बड़ा हादसा टला

कटनी. कटनी-सिंगरौली रेलखंड पर शुक्रवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। सिंगरौली से एनकेजे (कटनी) आ रही कोयला लदी मालगाड़ी शुक्रवार सुबह मड़वासग्राम स्टेशन के पास अचानक ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हो गई। ढलान होने के कारण गाड़ी करीब 300 मीटर पीछे की ओर लुढक़ गई, जिससे मौके पर हडक़ंप की स्थिति बन गई। रेलवे अधिकारियों द्वारा मालगाड़ी के वैगन व इंजन को एनकेजे में खड़ा कराया गया है। यहां इनकी जांच की जाएगी।

जानकारी के अनुसार मालगाड़ी को मड़वासग्राम स्टेशन पर चालक द्वारा रोका गया था। ट्रेन रोकने के कुछ दूर बाद ही अचानक ढलान होने के कारण मालगाड़ी पीछे की ओर लुढकऩे लगी। मालगाड़ी में कुल 56 वैगन थे। मालगाड़ी को ब्रेक फेल होते ही चालक और गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए बार-बार ब्रेक लगाए। इसके बाद लाइन पर गिट्टी रखकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, जिससे संभावित डिरेलमेंट टल गया। हालांकि इस दौरान रेल लाइन का प्वाइंट भी टूट गया।