ब्रेक फेल होने से कोयला लदी मालगाड़ी 300 मीटर पीछे चली, सिंगरौली से एनकेजे आ रही ट्रेन में बड़ा हादसा टला

2 हिस्सों में बंटी मालगाड़ी। फोटो: पत्रिका
कटनी. कटनी-सिंगरौली रेलखंड पर शुक्रवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। सिंगरौली से एनकेजे (कटनी) आ रही कोयला लदी मालगाड़ी शुक्रवार सुबह मड़वासग्राम स्टेशन के पास अचानक ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हो गई। ढलान होने के कारण गाड़ी करीब 300 मीटर पीछे की ओर लुढक़ गई, जिससे मौके पर हडक़ंप की स्थिति बन गई। रेलवे अधिकारियों द्वारा मालगाड़ी के वैगन व इंजन को एनकेजे में खड़ा कराया गया है। यहां इनकी जांच की जाएगी।
जानकारी के अनुसार मालगाड़ी को मड़वासग्राम स्टेशन पर चालक द्वारा रोका गया था। ट्रेन रोकने के कुछ दूर बाद ही अचानक ढलान होने के कारण मालगाड़ी पीछे की ओर लुढकऩे लगी। मालगाड़ी में कुल 56 वैगन थे। मालगाड़ी को ब्रेक फेल होते ही चालक और गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए बार-बार ब्रेक लगाए। इसके बाद लाइन पर गिट्टी रखकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, जिससे संभावित डिरेलमेंट टल गया। हालांकि इस दौरान रेल लाइन का प्वाइंट भी टूट गया।
रेलवे सूत्रों के मुताबिक यदि गाड़ी और अधिक पीछे लुढक़ती तो डिरेल होने की पूरी आशंका थी। राहत की बात यह रही कि समय रहते स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। यदि ट्रेक पर पीछे कोई यात्री ट्रेन होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
घटना की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर मंडल द्वारा कनिष्ठ प्रशासनिक वर्ग के अधिकारियों की जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सूचना मिलते ही सीनियर डीएसओ अमित साहनी और सीनियर डीओएम (जी) अजय शुक्ला सडक़ मार्ग से मड़वारास पहुंचे और मौके पर जांच शुरू की। बताया गया है कि इंजन संख्या 27192 (खडग़पुर शेड) से संबंधित ब्रेक सिस्टम की जांच की जाएगी। इसके साथ ही वैगनों की विशेष जांच भी एनकेजे में शुरू कर दी गई है।
