सरकारी स्कूल में 40 किमी दूर से पढ़ने आ रहे विद्यार्थी

शाहपुरा. प्रदेश के अधिकतर सरकारी स्कूलों में जहां नामांकन में गिरावट आ रही है, वहीं शाहपुरा के श्रीकल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिकॉर्ड स्तर पर विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। यहां विद्यालय में 300 से अधिक विद्यार्थियों ने इसी सत्र में प्रवेश लिया है। जिससे अब यहां करीब 700 के पार नामांकन पहुंच गया है। यहां 40 किलोमीटर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं। जानकारी अनुसार शहर के श्रीकल्याणसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती है। जिसमें वर्तमान में 701 विद्यार्थियों का नामांकन है। जिसमें 226 बालिका व 475 बालक अध्ययनरत है। भवन के रूप में 38 कमरे, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय, शौचालय व खेल मैदान सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध है। स्वच्छ पेयजल की भी सुविधा है।
300 नए विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश
प्रधानाचार्य रूडमल कपूरिया ने बताया कि इस वर्ष सभी वर्गों के करीब 300 नए विद्यार्थियों ने 9वीं से 12वीं तक कक्षाओं में प्रवेश लिया है। जिसमें सर्वाधिक 100 विद्यार्थी तो 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों का विज्ञान संकाय सर्वाधिक पंसदीदा विषय बना हुआ है। बायोलॉजी में करीब 148 विद्यार्थी नामांकित है। कृषि संकाय में 68 तथा वाणिज्य में 27 विद्यार्थी नामांकित है।
सुरक्षा के लिए 42 सीसीटीवी कैमरे
प्रधानाचार्य ने बताया कि उनके 1996 बैच के (एल्युमिनाई) पूर्व छात्रों ने विद्यालय के विकास में सहयोग करते हुए लाखों की लागत से 42 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। जिससे पूरी विद्यालय परिसर पर तीसरी आंख का पहरा है।
दो स्मार्ट क्लास रूम बने मददगार
विद्यालय में दो स्मार्ट क्लास रूप बने हुए हैं। जिसमें एक सरकार की तरफ से एवं एक भामाशाह की तरफ से बडे स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं। जिस विषय का भी अध्यापक नहीं होता है तो बच्चों को उस विषय की स्मार्ट क्लास रूम की मदद से ऑनलाइन अध्ययन करवाया जाता है। विद्यालय में कुल 47 का स्टाफ स्वीकृत है। जिसमें वर्तमान में 23 टीचिंग व 11 नान टीचिंग स्टाफ कार्यरत है।