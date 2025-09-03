सरकारी स्कूल में 40 किमी दूर से पढ़ने आ रहे विद्यार्थी

शाहपुरा. प्रदेश के अधिकतर सरकारी स्कूलों में जहां नामांकन में गिरावट आ रही है, वहीं शाहपुरा के श्रीकल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिकॉर्ड स्तर पर विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। यहां विद्यालय में 300 से अधिक विद्यार्थियों ने इसी सत्र में प्रवेश लिया है। जिससे अब यहां करीब 700 के पार नामांकन पहुंच गया है। यहां 40 किलोमीटर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं। जानकारी अनुसार शहर के श्रीकल्याणसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती है। जिसमें वर्तमान में 701 विद्यार्थियों का नामांकन है। जिसमें 226 बालिका व 475 बालक अध्ययनरत है। भवन के रूप में 38 कमरे, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय, शौचालय व खेल मैदान सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध है। स्वच्छ पेयजल की भी सुविधा है।