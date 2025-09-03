‘हॉकी की नर्सरी’ में लहलहाई खिलाडिय़ों की ‘फसल’

जयपुर. खेलों को बढ़ावा देने के लिए लाखों रुपए खर्च कर राज्य सरकार प्रदेश के स्पोर्ट्स स्कूलों में खिलाड़ी तैयार करने में जुटी है, ताकि वे प्रदेश का नाम देश-विदेश में रोशन करें। लेकिन छोटे-छोटे गांवों में भी खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बशर्ते जरूरत उनको ढूंढकरतरासने की है। ऐसी ही कहानी टोंक जिले के लावा गांव की है, जहां खेल प्रतिभाओं का तो भंडार है, लेकिन उन्हें उचित मार्गदर्शन के साथ ही संसाधनों का अभाव झेलना पड़ रहा है। सरकार अगर इन प्रतिभाओं की ओर ध्यान दे तो ये भी देश-विदेश में प्रदेश का डंका बजा सकती है। लावा ग्राम में चार सरकारी और पांच निजी स्कूलों से जुटाई गई जानकारी में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि यहां सत्र 2024-25 मेंं 700 से अधिक खिलाडिय़ों ने जिलास्तर से राज्य स्तर तक की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इनमें से 500 से अधिक खिलाडिय़ों ने हॉकी में दमखम दिखाया। विभिन्न स्रोतों से जुटाई जानकारी अनुसार यह प्रदेश में एक सत्र में किसी एक पंचायत से भाग लेने वाले खिलाडिय़ों की सर्वाधिक संख्या है।