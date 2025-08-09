9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बहराइच

Bahraich Flood: सरयू का कहर: बहराइच के गांवों में तबाही, कटान से ढहे आशियाने, 38 गांव में घुसा बाढ़ का पानी

Bahraich Flood: बहराइच जिले के तीन तहसीलों के 38 से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिससे बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है।

बहराइच

Mahendra Tiwari

Aug 09, 2025

Bahraich-news
सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

Bahraich Flood: बहराइच जिले में सरयू नदी की रफ्तार कहर बनकर टूट रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्रामीणों को अपने ही पक्के मकान जेसीबी से ढहाने पड़ रहे हैं। शिवपुर और महसी ब्लॉक के दर्जनों गांवों में कटान और बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। चौकसाहार ग्राम पंचायत के झुंडी मजरा में बीते 24 घंटों के भीतर 18 से ज्यादा घर नदी की धारा में समा चुके हैं।

Bahraich Flood: एल्गिन ब्रिज पर सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते 38 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गांव पसियन पुरवा, झुंडी और आसपास के इलाकों में नदी की धारा ने जमीन काटकर कई परिवारों को बेघर कर दिया है। कई लोग ईंट और लकड़ी बचाने के लिए खुद अपने मकान गिरा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Gonda News: गोरखपुर से आ रही तेज रफ्तार एंबुलेंस रेलिंग को तोड़ती हुई पलटी, बाल बाल बचे चालक व सहायक
गोंडा
Gonda News

प्रशासन ने बाटी राहत सामग्री फिर भी मुश्किल में कई लोग

बेघर हुए परिवारों को प्रशासन की ओर से तिरपाल और राशन दिया गया है। लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि राहत महज कागजों तक सीमित है। रामप्रीत, प्रेम कुमारी, सत्य प्रकाश जैसे सैकड़ों ग्रामीण अब खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं। बारिश, मच्छर और बीमारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

गिरजा बैराज से छोड़ा जा रहा पानी लगातार बढ़ रहा सरयू नदी का जलस्तर

नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते गेरुआ और कौड़ियाला नदियों से बड़ी मात्रा में पानी गिरिजा बैराज होते हुए सरयू में छोड़ा जा रहा है। गिरिजा बैराज से 3.47 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है। जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 106.70 मीटर पर पहुंच चुका है। जबकि खतरे का निशान 106.07 मीटर है।
प्रशासन की टीमें मौके पर हैं। लेकिन लोग अब भी ठोस मदद की बाट जोह रहे हैं। लेखपालों ने नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। जमीनी हकीकत यह है कि हालात हर पल बद से बदतर होते जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 04:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / Bahraich Flood: सरयू का कहर: बहराइच के गांवों में तबाही, कटान से ढहे आशियाने, 38 गांव में घुसा बाढ़ का पानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.