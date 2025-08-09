Bahraich Flood: सरयू का कहर: बहराइच के गांवों में तबाही, कटान से ढहे आशियाने, 38 गांव में घुसा बाढ़ का पानी

नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते गेरुआ और कौड़ियाला नदियों से बड़ी मात्रा में पानी गिरिजा बैराज होते हुए सरयू में छोड़ा जा रहा है। गिरिजा बैराज से 3.47 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है। जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 106.70 मीटर पर पहुंच चुका है। जबकि खतरे का निशान 106.07 मीटर है।

प्रशासन की टीमें मौके पर हैं। लेकिन लोग अब भी ठोस मदद की बाट जोह रहे हैं। लेखपालों ने नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। जमीनी हकीकत यह है कि हालात हर पल बद से बदतर होते जा रहे हैं।