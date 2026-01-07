‘महात्मा गांधी के अंतिम शब्द राम थे’, राहुल गांधी पर बरसे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही

भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति अब देश के भीतर नहीं, बल्कि विदेशों में जाकर भारत और केंद्र सरकार की आलोचना करने तक सिमट कर रह गई है। शाही ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को भगवान राम के नाम से परेशानी होती है। जबकि महात्मा गांधी के जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनके मुख से ‘राम’ नाम ही निकला था। सूर्य प्रताप शाही ने समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष पर भी कड़ा तंज कसते हुए कहा कि इन दलों को भगवान राम के नाम से ही दिक्कत है। यही वजह है कि आज तक विपक्ष के बड़े नेता अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन तक नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन और उसके निर्माण के समय इन दलों ने न तो कोई सहयोग किया और न ही समर्थन दिया।