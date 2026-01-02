2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बहराइच

बहराइच में भेड़िए का आतंक अब तक 11 मासूम समेत 13 लोगों की गई जान, वन विभाग ने 9वे भेड़िए को मार गिराया

बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खौफ के बीच वन विभाग को बड़ी सफलता मिली। कैसरगंज में गश्त के दौरान 9वां भेड़िया को वन विभाग की टीम ने मार गिराया।

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Jan 02, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों के डर के बीच वन विभाग को एक और कामयाबी मिली है। कैसरगंज वन क्षेत्र में गश्त के दौरान टीम ने 9वें भेड़िए को ढेर कर दिया। भेड़िया गांव की ओर बढ़ रहा था। जिससे बड़ा खतरा बन गया था।

बहराइच जिले में पिछले कुछ महीनों से आदमखोर भेड़ियों का आतंक लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा था। खासकर कैसरगंज और आसपास के इलाकों में हालात इतने बिगड़ गए थे कि शाम होते ही गांवों में सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। इसी बीच गुरुवार शाम वन विभाग को एक और बड़ी राहत मिली।

वन विभाग की टीम को गश्त के दौरान दिखाई पड़ा भेड़िया

गुरुवार देर शाम कैसरगंज वन रेंज में रेंजर ओंकार यादव अपनी टीम के साथ भिरगू पुरवा गांव के पास नियमित गश्त पर निकले थे। इसी दौरान झाड़ियों में एक भेड़िया नजर आया। वनकर्मियों ने पहले उसे चारों ओर से घेरकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया अचानक आबादी की दिशा में भागने लगा। हालात तेजी से बिगड़ते देख टीम ने तुरंत शार्प शूटर को सतर्क किया।

अब तक 11 मासूम बच्चों समेत 13 लोगों की जान

वन अधिकारियों का कहना है कि अगर भेड़िया गांव में घुस जाता तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शूटर को गोली चलाने का आदेश दिया गया। गोली लगते ही भेड़िया मौके पर ही ढेर हो गया। इस कार्रवाई के साथ ही अब तक कुल नौ आदमखोर भेड़ियों को मार गिराया जा चुका है।
बताया जा रहा है कि सितंबर से दिसंबर के बीच भेड़ियों के हमलों में जिले में 11 मासूम बच्चों समेत 13 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं के बाद मामला शासन तक पहुंचा।

वन विभाग की टीम ने चलाया विशेष अभियान

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश पर वन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया। जिसमें ड्रोन, कैमरा ट्रैप और अतिरिक्त गश्ती दल लगाए गए। अधिकारियों का कहना है कि इलाके पर नजर रखी जा रही है। लोगों की सुरक्षा के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Published on:

02 Jan 2026 08:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बहराइच में भेड़िए का आतंक अब तक 11 मासूम समेत 13 लोगों की गई जान, वन विभाग ने 9वे भेड़िए को मार गिराया

बहराइच

उत्तर प्रदेश

Patrika Site Logo

