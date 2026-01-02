बहराइच में भेड़िए का आतंक अब तक 11 मासूम समेत 13 लोगों की गई जान, वन विभाग ने 9वे भेड़िए को मार गिराया

वन अधिकारियों का कहना है कि अगर भेड़िया गांव में घुस जाता तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शूटर को गोली चलाने का आदेश दिया गया। गोली लगते ही भेड़िया मौके पर ही ढेर हो गया। इस कार्रवाई के साथ ही अब तक कुल नौ आदमखोर भेड़ियों को मार गिराया जा चुका है।

बताया जा रहा है कि सितंबर से दिसंबर के बीच भेड़ियों के हमलों में जिले में 11 मासूम बच्चों समेत 13 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं के बाद मामला शासन तक पहुंचा।