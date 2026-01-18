मंडला से 32 ट्रकों से 6163 क्विंटल धान खरीदी केंद्रों पर खपाए जाने की आशंका

जानकारी के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान जिले में बाहर जिलों और प्रांतों से धान की खेप पहुंचने की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को मिल रही थी। परसवाड़ा एसडीएम श्रीश प्यासी ने संदेह के आधार पर दो ट्रकों को पकडकऱ जांच की तब पूरी मामले का खुलासा हो पाया। सामने आया कि जबलपुर से मंडला के लिए धान परिवहन की अनुज्ञा जारी कराई गई थी। इसके बाद मंडला से महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए धान परिवहन की अनुमति दर्शाई गई। लेकिन जांच में सामने आया कि यह धान गोंदिया न ले जाकर बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में अवैध रूप से खपाया जाना था।