तालाब के 71 लाख के रेनोवेशन कार्य में फिरा पानी, जाने क्या है वजह

सरकारी निर्माण कार्यो में किस तरह से लापरवाही कर पलीता लगाया जाता है, बैहर क्षेत्र में देखा जा सकता है। दरअसल बैहर के वार्ड नंबर 13 स्थित प्राचीन सियारपाठ तालाब का नगर पंचायत बैहर ने रेनोवेशन कार्य करवाया है। वाल निर्माण, पौधा रोपण, पीचिंग सहित अन्य कार्य तालाब के रेनोवेशन के तहत किए गए। हालहि में हुई बारिश में तालाब की वाल ढह गई। लगभग 71 लाख के रेनोवेशन कार्य में पानी फिरता नजर आया।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वार्ड के जागरूकजनों ने निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन और मुरुम के स्थान पर मिट्टी का उपयोग सहित पीचिंग कार्य में लगाए गए पत्थरों के भी मापदंड के अनुरूप नहीं होने के आरोप लगाए हैं। पूरे मामले में तकनीकि जांच की मांग की जा रही है।