8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बालाघाट

45 लीटर के टैंक में भरवाया लिया गया 75 से 76 लीटर डीजल-

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेसवार्ता कर नपा प्रशासन पर लगाए डीजल घोटाले के आरोप

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Jan 08, 2026

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेसवार्ता कर नपा प्रशासन पर लगाए डीजल घोटाले के आरोप

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेसवार्ता कर नपा प्रशासन पर लगाए डीजल घोटाले के आरोप

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने गुरूवार को सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता ली। स्थानीय नगरपालिका परिषद प्रबंधन पर डीजल घोटाला किए जाने के आरोप लगाए। दूषित पेयजल सप्लाई को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। कंकर मुंजारे ने आरोप लगाया कि नगरपालिका की अध्यक्ष जिस वाहन का उपयोग कर रहीं है, उसमें डीजल भरवाने के नाम पर जमकर गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है। सूचना के अधिकार में उन्होंने जानकारी प्राप्त है। इस जानकारी के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि 45 लीटर टैंक वाली गाड़ी में एक बार में 75 से 76 लीटर तक डीजल डलवाने के नाम पर शासकीय राशि पर बंदरबाट किया गया है। मुंजारे के अनुसार उक्त वाहन से संबंधित लॉक बुक भी संधारित नहीं की जा रही है, वाहन मालिक की जानकारी भी नपा प्रशासन के पास नहीं है। मुंजारे के अनुसार उक्त वाहन में एक साल में 307341 व दो साल में करीब 717129 रुपए का डीजल डलवाने के नाम पर राशि खर्च की जा चुकी है।

स्वास्थ्य से किया जा रहा खिलवाड़

कंकर मुंजारे ने एक जार में भरे मटमैला पानी दिखाते हुए कहा कि वार्ड नंबर 18 में इस तरहा मटमैला दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। वे स्वयं उक्त वार्ड में रहते हैं। इंदौर में दूषित पेयजल से दर्जनों मौत के गंभीर मामले के बावजूद स्थानीय नगरपालिका सीख नहीं ले रही है। उन्होंने शहर में संचालित करोड़ों की नई जल आवर्धन योजना में कमिश्नबाजी और मानकों के विपरीत कार्य किए जाने के आरोप लगाए। कहा कि निर्धारित मापदंडों का ध्यान न रखते हुए नालियों से सटकर पाइप लाइन खींच दी गई है। लीकेज होने पर निस्तार का गंदा पानी नलों के माध्यम से सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। ऐसा कर नपा आमजनों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। पूरे मामले को लेकर 12 जनवरी को काली पुतली चौक में धरना आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

वर्सन

बिना रिकार्ड के नपा की ओर से किसी भी वाहन में डीजल, पेट्रोल नहीं डलवाया जाता है। शासन के जो नियम मापदंड है, उसी के अनुसार वाहनों में डीजल का उपयोग होता है। जहां तक बात दूषित पेजयल सप्लाई की है तो जहां से शिकायत प्राप्त होती है वहां सुधार कार्य करवाया जा रहा है। वार्ड 18 से दूषित जल संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
बीडी कतरोलिया, सीएमओ नपा बालाघाट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 08:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / 45 लीटर के टैंक में भरवाया लिया गया 75 से 76 लीटर डीजल-

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंटर स्टेट हॉकी टूर्नामेंट पहले मैच में निर्णायक के निर्णय को लेकर हुआ विवाद

इंटर स्टेट हॉकी टूर्नामेंट पहले मैच में निर्णायक के निर्णय को लेकर हुआ विवाद
बालाघाट

जेल मुख्यालय का फरमान, ऑडिट रिपोर्ट 10 तक भेजनी है मुख्यालय - अधीक्षक ने जिला जेल में गठित किया समिति

जेल मुख्यालय का फरमान, ऑडिट रिपोर्ट 10 तक भेजनी है मुख्यालय - अधीक्षक ने जिला जेल में गठित किया समिति
बालाघाट

ग्राम मंगल यात्रा जो बन गई परंपरा

ग्राम मंगल यात्रा जो बन गई परंपरा
बालाघाट

सरकारी तालाब से मुरम चोरी कर सडक़ में उपयोग करने का मामला

सरकारी तालाब से मुरम चोरी कर सडक़ में उपयोग करने का मामला
बालाघाट

कलेक्टर तक पहुंचा अवैध मुरूम खनन का मामला जागरूक युवाओं ने एसडीएम, खनिज और कलेक्टर से की शिकायत तालाब से जेसीबी लगाकर किया गया है मुरूम का खनन लालबर्रा के निलजी सरोवर का मामला,

कलेक्टर तक पहुंचा अवैध मुरूम खनन का मामला
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.