45 लीटर के टैंक में भरवाया लिया गया 75 से 76 लीटर डीजल

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने गुरूवार को सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता ली। स्थानीय नगरपालिका परिषद प्रबंधन पर डीजल घोटाला किए जाने के आरोप लगाए। दूषित पेयजल सप्लाई को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। कंकर मुंजारे ने आरोप लगाया कि नगरपालिका की अध्यक्ष जिस वाहन का उपयोग कर रहीं है, उसमें डीजल भरवाने के नाम पर जमकर गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है। सूचना के अधिकार में उन्होंने जानकारी प्राप्त है। इस जानकारी के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि 45 लीटर टैंक वाली गाड़ी में एक बार में 75 से 76 लीटर तक डीजल डलवाने के नाम पर शासकीय राशि पर बंदरबाट किया गया है। मुंजारे के अनुसार उक्त वाहन से संबंधित लॉक बुक भी संधारित नहीं की जा रही है, वाहन मालिक की जानकारी भी नपा प्रशासन के पास नहीं है। मुंजारे के अनुसार उक्त वाहन में एक साल में 307341 व दो साल में करीब 717129 रुपए का डीजल डलवाने के नाम पर राशि खर्च की जा चुकी है।