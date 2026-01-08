45 लीटर के टैंक में भरवाया लिया गया 75 से 76 लीटर डीजल

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेसवार्ता कर नपा प्रशासन पर लगाए डीजल घोटाले के आरोप
पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने गुरूवार को सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता ली। स्थानीय नगरपालिका परिषद प्रबंधन पर डीजल घोटाला किए जाने के आरोप लगाए। दूषित पेयजल सप्लाई को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। कंकर मुंजारे ने आरोप लगाया कि नगरपालिका की अध्यक्ष जिस वाहन का उपयोग कर रहीं है, उसमें डीजल भरवाने के नाम पर जमकर गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है। सूचना के अधिकार में उन्होंने जानकारी प्राप्त है। इस जानकारी के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि 45 लीटर टैंक वाली गाड़ी में एक बार में 75 से 76 लीटर तक डीजल डलवाने के नाम पर शासकीय राशि पर बंदरबाट किया गया है। मुंजारे के अनुसार उक्त वाहन से संबंधित लॉक बुक भी संधारित नहीं की जा रही है, वाहन मालिक की जानकारी भी नपा प्रशासन के पास नहीं है। मुंजारे के अनुसार उक्त वाहन में एक साल में 307341 व दो साल में करीब 717129 रुपए का डीजल डलवाने के नाम पर राशि खर्च की जा चुकी है।
कंकर मुंजारे ने एक जार में भरे मटमैला पानी दिखाते हुए कहा कि वार्ड नंबर 18 में इस तरहा मटमैला दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। वे स्वयं उक्त वार्ड में रहते हैं। इंदौर में दूषित पेयजल से दर्जनों मौत के गंभीर मामले के बावजूद स्थानीय नगरपालिका सीख नहीं ले रही है। उन्होंने शहर में संचालित करोड़ों की नई जल आवर्धन योजना में कमिश्नबाजी और मानकों के विपरीत कार्य किए जाने के आरोप लगाए। कहा कि निर्धारित मापदंडों का ध्यान न रखते हुए नालियों से सटकर पाइप लाइन खींच दी गई है। लीकेज होने पर निस्तार का गंदा पानी नलों के माध्यम से सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। ऐसा कर नपा आमजनों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। पूरे मामले को लेकर 12 जनवरी को काली पुतली चौक में धरना आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
बिना रिकार्ड के नपा की ओर से किसी भी वाहन में डीजल, पेट्रोल नहीं डलवाया जाता है। शासन के जो नियम मापदंड है, उसी के अनुसार वाहनों में डीजल का उपयोग होता है। जहां तक बात दूषित पेजयल सप्लाई की है तो जहां से शिकायत प्राप्त होती है वहां सुधार कार्य करवाया जा रहा है। वार्ड 18 से दूषित जल संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
बीडी कतरोलिया, सीएमओ नपा बालाघाट
