श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 359वां प्रकाशोत्सव, नगर कीर्तन से गूंज उठा बालाघाट शहर

कार्यक्रमों की अगली कड़ी में 3 जनवरी को आज सुबह 8 बजे अखंड पाठ साहिब की आरंभता सेवा सरदार रविंदर सिंह भाटिया परिवार द्वारा की जाएगी। इसी दिन दोपहर 2 से 5 बजे तक बच्चों द्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन, त्याग और वीरता पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। 4 जनवरी को सायंकाल 7 से 8 बजे तक साध संगत द्वारा शबद कीर्तन होगा, जबकि रात्रि 8 से 9 बजे तक बालाघाट के हुजूरी जत्था भाई मनप्रीत सिंह जी द्वारा शबद कीर्तन किया जाएगा। रात्रि 9.30 से 10 बजे तक संगत के लिए लंगर की सेवा संपन्न होगी। मुख्य प्रकाशोत्सव दिवस 5 जनवरी को सुबह 8.30 बजे अखंड पाठ साहिब की संपूर्णता के साथ कार्यक्रमों का समापन होगा। इसके बाद प्रात: 10 से 11 बजे तक साध संगत द्वारा शबद कीर्तन, 11 से दोपहर 12.30 बजे तक इंदौर से पधारे भाई अमृतपाल सिंह जी द्वारा विशेष शबद कीर्तन किया जाएगा। दोपहर 1 से 1.30 बजे तक गुरु का लंगर अर्पित किया जाएगा।