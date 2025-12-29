29 दिसंबर 2025,

सोमवार

बालाघाट

भोपाल, गुना और सिवनी ने जीते मैच

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल आज

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 29, 2025

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल आज

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल आज

स्थानीय शहीद चन्द्रशेखर एस्टोटर्फ मैदान में स्व रमणिक लाल त्रिवेदी की स्मृति में जिला हॉकी संघ व प्रशासन के सहयोग से 24 दिसंबर से आयोजित मप्र इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट के 5 वें दिन 28 दिसंबर को 3 मैच खेले गए। इसमें भोपाल, गुना व सिवनी ने मैच जीत दर्ज कर क्वाटर फाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल मैच 29 दिसंबर को खेला जाएंगा। क्वाटर फाइनल में जीत प्राप्त करने वाली चार टीमों के बीच 30 दिसंबर को सेमी फाइनल मैच होगा। टूर्नामेंट का समापन 31 दिसंबर को किया जाएगा। सोमवार को क्वाटर फाइनल का पहला मैच सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा।

इस तरह रहा परिणाम

टूर्नामेंट के 5 वें दिन पहला मैच सुबह 11 बजे से भोपाल व इंदौर के बीच खेला गया। दोनों ही टीम के खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। इस मैच में भोपाल टीम 5-3 गोल से विजयी रही। दूसरा मैच गुना व उमरिया के बीच खेला गया। इसमें गुना टीम के खिलाडिय़ों ने शुरू से ही बेहतर खेल का प्रदर्शन कर उमरिया को 7-1 गोल से एकतरफा पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। तीसरा मैच सिवनी व नरसिंहपुर के मध्य खेला गया। इसमें सिवनी टीम के खिलाडिय़ों ने शुरू से ही बढ़त बनाकर बेहतर खेल का प्रदर्शन कर 7-0 गोल से जीत प्राप्त कर क्वाटर फाइनल में जगह बनाई। मैच को देखने खेल प्रेमी दर्शकों की भीड़ रही।

इनके बीच होगा क्वाटर फाइनल

मप्र इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट के 6 वें दिन सोमवार को चार क्वाटर फाइनल मैच खेला जाएगा। इनमें पहला मैच सुबह 10 बजे से मंदसौर व सिवनी के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच ग्वालियर व बैतूल के मध्य एवं तीसरा मैच होशंगाबाद बनाम भोपाल के बीच व अंतिम क्वाटर फाइनल मैच जबलपुर व गुना के बीच खेला जाएगा। जानकारी वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी राजकुमार शांडिल्य व राजेश सेवईवार ने दी।

Published on:

29 Dec 2025 04:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / भोपाल, गुना और सिवनी ने जीते मैच

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

हर विशेष मौको पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं पर्यटन परिवार संग प्रकृति की अनुभूति का उठाते हैं रोमांच

हर विशेष मौको पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं पर्यटन
बालाघाट

सुबह बाघ से आमना-सामना की दास्तान सुनाई ‘पत्रिका’ को - वन विभाग ने शुरू की सर्चिंग, ग्रामीणों में दहशत

सुबह बाघ से आमना-सामना की दास्तान सुनाई ‘पत्रिका’ को - वन विभाग ने शुरू की सर्चिंग, ग्रामीणों में दहशत
बालाघाट

खाना बना रहे एक व्यक्ति को आई मामूली चोट, अन्य को बचाया गया

खाना बना रहे एक व्यक्ति को आई मामूली चोट, अन्य को बचाया गया
बालाघाट

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल
बालाघाट

जिला अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

जिला अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम
बालाघाट
