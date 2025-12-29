भोपाल, गुना और सिवनी ने जीते मैच

टूर्नामेंट के 5 वें दिन पहला मैच सुबह 11 बजे से भोपाल व इंदौर के बीच खेला गया। दोनों ही टीम के खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। इस मैच में भोपाल टीम 5-3 गोल से विजयी रही। दूसरा मैच गुना व उमरिया के बीच खेला गया। इसमें गुना टीम के खिलाडिय़ों ने शुरू से ही बेहतर खेल का प्रदर्शन कर उमरिया को 7-1 गोल से एकतरफा पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। तीसरा मैच सिवनी व नरसिंहपुर के मध्य खेला गया। इसमें सिवनी टीम के खिलाडिय़ों ने शुरू से ही बढ़त बनाकर बेहतर खेल का प्रदर्शन कर 7-0 गोल से जीत प्राप्त कर क्वाटर फाइनल में जगह बनाई। मैच को देखने खेल प्रेमी दर्शकों की भीड़ रही।