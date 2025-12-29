भोपाल, गुना और सिवनी ने जीते मैच

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल आज
स्थानीय शहीद चन्द्रशेखर एस्टोटर्फ मैदान में स्व रमणिक लाल त्रिवेदी की स्मृति में जिला हॉकी संघ व प्रशासन के सहयोग से 24 दिसंबर से आयोजित मप्र इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट के 5 वें दिन 28 दिसंबर को 3 मैच खेले गए। इसमें भोपाल, गुना व सिवनी ने मैच जीत दर्ज कर क्वाटर फाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल मैच 29 दिसंबर को खेला जाएंगा। क्वाटर फाइनल में जीत प्राप्त करने वाली चार टीमों के बीच 30 दिसंबर को सेमी फाइनल मैच होगा। टूर्नामेंट का समापन 31 दिसंबर को किया जाएगा। सोमवार को क्वाटर फाइनल का पहला मैच सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा।
टूर्नामेंट के 5 वें दिन पहला मैच सुबह 11 बजे से भोपाल व इंदौर के बीच खेला गया। दोनों ही टीम के खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। इस मैच में भोपाल टीम 5-3 गोल से विजयी रही। दूसरा मैच गुना व उमरिया के बीच खेला गया। इसमें गुना टीम के खिलाडिय़ों ने शुरू से ही बेहतर खेल का प्रदर्शन कर उमरिया को 7-1 गोल से एकतरफा पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। तीसरा मैच सिवनी व नरसिंहपुर के मध्य खेला गया। इसमें सिवनी टीम के खिलाडिय़ों ने शुरू से ही बढ़त बनाकर बेहतर खेल का प्रदर्शन कर 7-0 गोल से जीत प्राप्त कर क्वाटर फाइनल में जगह बनाई। मैच को देखने खेल प्रेमी दर्शकों की भीड़ रही।
मप्र इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट के 6 वें दिन सोमवार को चार क्वाटर फाइनल मैच खेला जाएगा। इनमें पहला मैच सुबह 10 बजे से मंदसौर व सिवनी के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच ग्वालियर व बैतूल के मध्य एवं तीसरा मैच होशंगाबाद बनाम भोपाल के बीच व अंतिम क्वाटर फाइनल मैच जबलपुर व गुना के बीच खेला जाएगा। जानकारी वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी राजकुमार शांडिल्य व राजेश सेवईवार ने दी।
