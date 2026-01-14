भव्य भूमिपूजन व निशान यात्रा में उमड़े शहरवासी

उल्लेखनीय है कि श्याम मित्र मंडल एवं श्याम महिला मित्र मंडल बीते लगभग 36 महीनों से नियमित मासिक कीर्तन का आयोजन कर रहा है। श्याम भक्त सुरेश सोनी ने अपने माता-पिता की पुण्य स्मृति में मंदिर निर्माण हेतु भूमि दान कर इस पावन कार्य को गति प्रदान की। इसी दान की गई भूमि पर 14 जनवरी को श्रद्धा और भक्ति के साथ भूमिपूजन किया गया।