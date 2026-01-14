भव्य भूमिपूजन व निशान यात्रा में उमड़े शहरवासी

शहर में खाटू श्याम मंदिर निर्माण का शुभारंभ
शहर में बुधवार को भगवान श्री खाटू श्याम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा। 14 जनवरी को शहर में श्री खाटू श्याम मंदिर निर्माण का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भटेरा रोड स्थित श्री श्याम धाम परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण हेतु भूमिपूजन संपन्न हुआ। मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
उल्लेखनीय है कि श्याम मित्र मंडल एवं श्याम महिला मित्र मंडल बीते लगभग 36 महीनों से नियमित मासिक कीर्तन का आयोजन कर रहा है। श्याम भक्त सुरेश सोनी ने अपने माता-पिता की पुण्य स्मृति में मंदिर निर्माण हेतु भूमि दान कर इस पावन कार्य को गति प्रदान की। इसी दान की गई भूमि पर 14 जनवरी को श्रद्धा और भक्ति के साथ भूमिपूजन किया गया।
मकर संक्रांति की सुबह नया श्रीराम मंदिर परिसर से भव्य निशान यात्रा का शुभारंभ हुआ। निशान यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कीर्तन स्थल पहुंची, जहां भक्तों ने श्याम बाबा के जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्री श्याम धाम परिसर में मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम किया गया।
शाम को बंगाली दुर्गा उत्सव मैदान में भव्य श्री श्याम कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध कीर्तनकारों ने अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को श्याम भक्ति में सराबोर कर दिया। देर रात तक चले कीर्तन में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने भाग लेकर भक्ति और आनंद का अनुभव किया।
