पाथरगांव में पंचायत भवन की जमीन को लेकर टकराव

जनपद लांजी के ग्राम पाथरगांव में पंचायत भवन निर्माण की जगह को लेकर गांव में विवाद लगातार भडक़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पूरे विवाद की निष्पक्ष जांच तथा निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि भ्रम फैलाकर पंचों से हस्ताक्षर करवाया गया, वहीं प्रस्ताव दूसरी जमीन का भेजा गया है। ग्रामवासियों ने बताया कि सरपंच ने सामान्य समिति की बैठक में धोखे से पंचों से हस्ताक्षर करवा लिए और खसरा नंबर 310 की भूमि पर पंचायत भवन निर्माण का प्रस्ताव भेज दिया, जबकि इस बारे में सही जानकारी न पंचों को दी गई और न ही ग्रामवासियों को। जब तथ्य सामने आए तो पंचों ने तत्काल लिखित आपत्ति देकर प्रस्ताव का विरोध किया। ग्राम सभा ने खसरा नंबर 289/1 को सबसे उपयुक्त माना था। ग्रामीणों के अनुसार ग्रामसभा की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि पंचायत भवन का निर्माण खसरा नंबर 289/1 की भूमि पर हो, क्योंकि यह स्थान मुख्य सडक़ के पास है और स्कूल, आंगनबाड़ी सहित अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से भी निकट है। जनपद अधिकारियों ने भी निरीक्षण के बाद इसे उपयुक्त पाया था।