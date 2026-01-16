लालबर्रा क्षेत्र में मछुआ समितियों में गैर-मछुवारों के कब्जे पर मछुवारों का विरोध

ज्ञापन में मछुवारों ने कहा कि मप्र मत्स्य नीति 2008 में स्पष्ट रूप से प्राथमिकता वंशानुगत मछुवारों को दी गई है, लेकिन समितियों में फर्जी सदस्य और गैर-मछुवार पदस्थ होकर उनका अधिकार छीन रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सभी गैर-मछुवार सदस्य तत्काल समितियों से हटाए जाएं, वंशानुगत मछुवारों को मत्स्यखेट का प्राथमिक अधिकार दिया जाए और कार्यक्षेत्र में मौजूद विसंगतियों को दूर किया जाए। मछुवारों ने यह भी कहा कि राजीव गांधी मछुआ समिति बोरी में अन्य जाति के गैर-मछुवार अध्यक्ष तानाशाही रवैया अपनाकर वंशानुगत मछुवारों को समिति से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने समिति में तत्काल प्रशासक की नियुक्ति और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन सौंपते हुए मछुवारों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे सडक़ों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।