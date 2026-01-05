वारासिवनी-खैरलांजी क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से निकाली गई ग्राम मंगल पद यात्रा

इस पदयात्रा के दौरान रविवार को वारासिवनी नगर के बड़ा श्रीराम मंदिर से मंगल पद यात्रा निकाली गई, जो ग्राम सिकंद्रा, महदोली, बिठली होते हुए भगवान श्रीराम की नगरी रामपायली पहुंची। जिन-जिन ग्रामों मंगल पद यात्रा निकली, उन ग्रामों में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें पुष्प मालाएं पहना कर उनका स्वागत किया। इस मंगल यात्रा में विधायक विवेक पटेल, निरंजन बिसेन, छगन हनवत, अजय बिसेन, सरपंच संदीप वाघमारे, प्रदीप शरणागत, अनिल खंडेलवाल, भेजेन्द्र चौधरी, जावेद अली, डॉ लोकचंद ठाकरे, सत्तू बिसेन सहित सैकड़ों श्रद्धालुगण शामिल हुए। इस मंगल पद यात्रा में नन्हें बच्चे जीवंत झांकियों के रूप में हनुमान, राम-सीता के वेश धारण किए हुए थे।