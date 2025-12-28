28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

चार फीट दूर से गुजरा बाघ तो बढ़ गई कमला की धडकऩ

सुबह बाघ से आमना-सामना की दास्तान सुनाई ‘पत्रिका’ को - वन विभाग ने शुरू की सर्चिंग, ग्रामीणों में दहशत

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Akhilesh Kumar

Dec 28, 2025

सुबह बाघ से आमना-सामना की दास्तान सुनाई ‘पत्रिका’ को - वन विभाग ने शुरू की सर्चिंग, ग्रामीणों में दहशत

सुबह बाघ से आमना-सामना की दास्तान सुनाई ‘पत्रिका’ को - वन विभाग ने शुरू की सर्चिंग, ग्रामीणों में दहशत

बालाघाट. जिला मुख्यालय से करीब पांच किमी दूर वारासिवनी परिक्षेत्र के ग्राम बरबसपुर में शुक्रवार की सुबह छह बजे कमला उइके का बाघ से आमना-सामना हो गया। सुबह में कमला घर के बाड़ी के पास से गुजर रही थी उसी समय अचानक सडक़ पार कर बाघ सामने आ गया। बाघ की आवाज से जब उनकी नजर उससे मिली तो उनके होश उड़ गए।

कमला ने ‘पत्रिका’ को बताया कि बाघ से नजर मिलते ही वह दाएं तरफ चार हाथ (करीब चार फीट) बढ़ी और बाड़ी को कवर करने के लिए बनाए गए लकडिय़ों के घेरे से चिपक गई। जबकि बाघ एक कदम भी दाएं-बाएं नहीं हुआ। वह अपनी मस्ती में आगे बढ़ता गया। कमला बताती है कि वह जब बाघ मेरे पास से गुजर रहा था तो एक बार पुन: मेरी तरफ देखा।

बताया कि उस समय मेरी धडकऩ तेज हो गई थी। बाघ के आगे बढऩे के बाद वह घर में गई और परिजनों को इससे अवगत कराया, जब सब लोग बाहर आए तो बाघ दूर जंगल की ओर जा चुका था। इसकी जानकारी होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इक_ा हो गए। सूचना के बाद वन विभाग का अमला भी मौके पर पहुंच गया। गांव के पास स्थिति जंगल तक सर्चिंग तेज कर दी गई है।

वनकर्मियों ने बताया कि कक्ष क्रमांक 509 से बाघ निकलकर बरबसपुर से कोपे होकर कायदी की ओर जंगल में गया है। वन अमले को अनुमान है कि बाघ वापस आ सकता है। इसके मद्देनजर वनकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। ग्राम में मुनादी कराकर लोगों को अकेले जंगल में नहीं जाने और रात में अकेले घूमने से मना किया गया है। बाघ के पगमार्ग मिले हैं, जिसे देखकर उसके मेल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रेंजर छत्रपाल सिंह जादौन, डिप्टी रेंजर भास्कर उइके, वनरक्षक आलोक पटले, कुंवरलाल नगपुरे, भवानी प्रसाद बिसेन, तुषार, दीपेंद्र मरकाम आदि रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 07:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / चार फीट दूर से गुजरा बाघ तो बढ़ गई कमला की धडकऩ

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खाना बना रहे एक व्यक्ति को आई मामूली चोट, अन्य को बचाया गया

खाना बना रहे एक व्यक्ति को आई मामूली चोट, अन्य को बचाया गया
बालाघाट

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल
बालाघाट

जिला अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

जिला अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम
बालाघाट

कटोरी, भुतहा टोला मार्ग बनने से मिलेगी विकास की नई राह

कटोरी, भुतहा टोला मार्ग बनने से मिलेगी विकास की नई राह
बालाघाट

खतरे में अंग्रेजो के जमाने के छोटे पुलिया का अस्तित्व उपेक्षा से उखड़े पत्थर, पुल पर बने बड़े-बड़े गढ्डे वाहन तो दूर पैदल चलना भी हो गया हैं दूभर

वर्तमान में अनदेखी के चलते हो गया हैं जीर्ण-शीर्ण
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.