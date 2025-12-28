चार फीट दूर से गुजरा बाघ तो बढ़ गई कमला की धडकऩ

वनकर्मियों ने बताया कि कक्ष क्रमांक 509 से बाघ निकलकर बरबसपुर से कोपे होकर कायदी की ओर जंगल में गया है। वन अमले को अनुमान है कि बाघ वापस आ सकता है। इसके मद्देनजर वनकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। ग्राम में मुनादी कराकर लोगों को अकेले जंगल में नहीं जाने और रात में अकेले घूमने से मना किया गया है। बाघ के पगमार्ग मिले हैं, जिसे देखकर उसके मेल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रेंजर छत्रपाल सिंह जादौन, डिप्टी रेंजर भास्कर उइके, वनरक्षक आलोक पटले, कुंवरलाल नगपुरे, भवानी प्रसाद बिसेन, तुषार, दीपेंद्र मरकाम आदि रहे।