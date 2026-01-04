खबर प्रकाशन के बाद बंद कर दिया गया है खनन कार्य

जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत निलजी के सार्वजनिक तालाब में जेसीबी मशीन से खनन कर ट्रैक्टरों के माध्यम से परिवहन किया गया। यह मामला अब कलेक्टर तक पहुंच गया है। क्षेत्र के जागरूक युवाओं ने मामले में कलेक्टर, एसडीएम और खनिज विभाग को लिखित शिकायत की है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई व एफआईआर दर्ज करवाए जाने की मांग की है।

शिकायत के अनुसार तालाब जैसी सार्वजनिक जल संरचना को नुकसान पहुंचाकर बड़ी मात्रा में मुरुम निकाल ली गई। इस मुरुम का उपयोग कट्टी टोला से निलजी मार्ग पर किया जा रहा है। जबकि इस मार्ग के निर्माण के लिए करीब 20 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। बावजूद इसके बिना रायल्टी मुरुम की चोरी कर परिवहन कर लिया गया। बताया गया कि ट्रैक्टर चालकों को 500 रुपए प्रति ट्रिप के हिसाब से भुगतान किया गया है।