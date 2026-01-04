मनरेगा से बदली 200 मछुआरों की किस्मत, निषादराज भवन बना आजीविका का मजबूत सहारा

बहेगांव की मछुआरा सहकारी समिति से जुड़े लगभग 200 मछुआरे पंचायत क्षेत्र के करीब 6 शासकीय तालाबों में मत्स्य पालन कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पहले मछली पकडऩे के बाद उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की व्यवस्था नहीं थी। मजबूरी में खुले में रखी मछलियां जल्दी खराब हो जाती थीं, मछुआरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत के माध्यम से वर्ष 2022-23 में मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग के अभिसरण से 2.77 लाख की लागत से निषादराज भवन का निर्माण कराया गया। इस भवन के बन जाने से मछुआरों को मछली संग्रहण के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध हो गया है।