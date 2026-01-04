4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

मनरेगा से बदली 200 मछुआरों की किस्मत, निषादराज भवन बना आजीविका का मजबूत सहारा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Jan 04, 2026

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामीण अंचलों में केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि आत्म निर्भरता और सम्मान जनक आजीविका का माध्यम भी बन रही है। जिले की लालबर्रा जनपद की ग्राम पंचायत बहेगांव में मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग के अभिसरण से निर्मित निषादराज भवन इसका सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है। लगभग 200 मछुआरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया है।

बहेगांव की मछुआरा सहकारी समिति से जुड़े लगभग 200 मछुआरे पंचायत क्षेत्र के करीब 6 शासकीय तालाबों में मत्स्य पालन कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पहले मछली पकडऩे के बाद उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की व्यवस्था नहीं थी। मजबूरी में खुले में रखी मछलियां जल्दी खराब हो जाती थीं, मछुआरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत के माध्यम से वर्ष 2022-23 में मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग के अभिसरण से 2.77 लाख की लागत से निषादराज भवन का निर्माण कराया गया। इस भवन के बन जाने से मछुआरों को मछली संग्रहण के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध हो गया है।

ऐसे मिल रहा फायदा

मछुआरे पकड़ी गई मछलियों को निषादराज भवन में सुरक्षित रखकर अगले दिन बेहतर दरों पर बाजार में विक्रय कर पा रहे हैं। इससे न केवल मछलियों की बर्बादी रुकी है, बल्कि मछुआरों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई आमदनी से वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पा रहे हैं और बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दे पा रहे हैं।

लाभकारी योजना

ग्रामीणों और मछुआरा समुदाय ने इस पहल को मनरेगा योजना की लाभकारी योजना बताया है। निषादराज भवन केवल एक इमारत नहीं, बल्कि 200 मछुआरों के लिए आत्म निर्भरता, सम्मान और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक बन चुका है। वास्तव में मनरेगा योजना ग्राम पंचायत बहेगांव के मछुआरों के लिए वरदान सिद्ध हुई है, जिसने उनकी मेहनत को सही दिशा और स्थायित्व प्रदान किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 04:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / मनरेगा से बदली 200 मछुआरों की किस्मत, निषादराज भवन बना आजीविका का मजबूत सहारा

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कलेक्टर तक पहुंचा अवैध मुरूम खनन का मामला जागरूक युवाओं ने एसडीएम, खनिज और कलेक्टर से की शिकायत तालाब से जेसीबी लगाकर किया गया है मुरूम का खनन लालबर्रा के निलजी सरोवर का मामला,

कलेक्टर तक पहुंचा अवैध मुरूम खनन का मामला
बालाघाट

9 हजार के लक्ष्य में 2879 महिला व सिर्फ 700 पुरुषों ने अपना परिवार नियोजन

9 हजार के लक्ष्य में 2879 महिला व सिर्फ 700 पुरुषों ने अपना परिवार नियोजन
बालाघाट

नए साल के जश्न में बेरहमी से मारपीट, शराब के नशे में दो युवकों ने किया हमला

दो आरोपी गिरफ्तार
बालाघाट

नगर कीर्तन से गूंज उठा बालाघाट शहर

नगर कीर्तन से गूंज उठा बालाघाट शहर
बालाघाट

नेवरगांव जाम छिंदलई से लामता पहुंच सडक़ निर्माण का मामला

नेवरगांव जाम छिंदलई से लामता पहुंच सडक़ निर्माण का मामला
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.