5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बालाघाट

अब जेल सुरक्षा ऑडिट की जिम्मेदारी पांच सदस्यीय समिति को

जेल मुख्यालय का फरमान, ऑडिट रिपोर्ट 10 तक भेजनी है मुख्यालय - अधीक्षक ने जिला जेल में गठित किया समिति

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Akhilesh Kumar

Jan 05, 2026

जेल मुख्यालय का फरमान, ऑडिट रिपोर्ट 10 तक भेजनी है मुख्यालय - अधीक्षक ने जिला जेल में गठित किया समिति

जेल मुख्यालय का फरमान, ऑडिट रिपोर्ट 10 तक भेजनी है मुख्यालय - अधीक्षक ने जिला जेल में गठित किया समिति

बालाघाट. मप्र के जेलों की सुरक्षा ऑडिट सख्त की गई है। सभी जेलों में पांच सदस्यीय समिति बनाई जा रही है। समिति सुरक्षा ऑडिट करने के बाद इसकी रिपोर्ट जेल मुख्यालय को भेजेगी। जिला जेल अधीक्षक रामलाल सहलाम ने ‘पत्रिका’ को बताया कि समिति गठित कर ली गई है। इसमें दो तकनीकी जानकारी रखने वाले व तीन सीनियर कर्मचारियों को रखा है।

उधर अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक भोपाल मप्र संजय पांडेय के सुरक्षा ऑडिट के जारी निर्देशों पर गौर करें तो समिति भौतिक सुरक्षा के मद्देनजर जेल की दीवार, खिड़कियां, ताले, दरवाजे के साथ उन संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करेगी, जहां से कैदी भाग सकते हैं। उसको और बेहतर कैसे किया जाए इस पर सुझाव देगी।

तकनीकी सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कवरेज, रिकॉर्डिंग, बैकअप, कंट्रोल सिस्टम, मेटल डिटेक्टर, सायरन, अलार्म, फैंसिग का समुचित संधारण हो रहा है या नहीं इसकी भी जांच करेगी। मानव संसाधन, ऑपरेशनल प्रोसीजनल ऑडिट, साइबर सुरक्षा ऑडिट, आपातकालीन तैयारी, जोखिम मूल्यांकन आदि बिंदुओं पर समिति समुचित संधारण हो रहा है या नहीं इसकी बारीकी से जांच करेगी।

जिला जेल अधीक्षकों को जिले के उप जेलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। अधीक्षक केन्द्रीय जेल को उनके सर्किल के जिला जेलों का निरीक्षण करने के निर्देश हैं। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा में कोई लापरवाही या उदासीनता नहीं बरती जा रही है। खास है कि ऑडिट रिपोर्ट प्रति छह माह में मुख्यालय भेजनी है। इस वर्ष पहली रिपोर्ट 10 जनवरी तक भेजनी है।

पखवाड़ेभर के अंदर तीन घटनाओं से खलबली

करीब पखवाड़ेभर के अंदर मप्र के उप जेल खाचरौद से कैदियों के भागने। जिला जेल छतरपुर में कैदी के छत से कूदकर खुदकुशी करने। इसके पूर्व एक कैदी के दूसरे के ऊपर पत्थर से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आने के बाद महकमे में खलबली मच गई है। इसके बाद से सुरक्षा ऑडिट को सख्त करते हुए समितियों के गठन के निर्देश मप्र में पहली बार जारी हुए हैं। दिसंबर 2024 में ‘पत्रिका’ ने जिला जेल बालाघाट परिसर में सुरक्षा को ताक पर रखकर कैदियों से दीवारों की रंगाई कराए जाने की खबर प्रकाशित की थी। खास है कि खाचरौद में फरार हुए तीनों कैदी दीवार की रंगाई कर रहे थे।

वर्जन - जिला जेल में समिति गठित कर ली गई है। वारासिवनी व बैहर उप जेल का निरीक्षण मुझे करना है। जेल अधीक्षक नरसिंहपुर जिला जेल बालाघाट का निरीक्षण करेंगे। - रामलाल सहलाम, जिला जेल अधीक्षक बालाघाट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 06:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / अब जेल सुरक्षा ऑडिट की जिम्मेदारी पांच सदस्यीय समिति को

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्राम मंगल यात्रा जो बन गई परंपरा

ग्राम मंगल यात्रा जो बन गई परंपरा
बालाघाट

सरकारी तालाब से मुरम चोरी कर सडक़ में उपयोग करने का मामला

सरकारी तालाब से मुरम चोरी कर सडक़ में उपयोग करने का मामला
बालाघाट

कलेक्टर तक पहुंचा अवैध मुरूम खनन का मामला जागरूक युवाओं ने एसडीएम, खनिज और कलेक्टर से की शिकायत तालाब से जेसीबी लगाकर किया गया है मुरूम का खनन लालबर्रा के निलजी सरोवर का मामला,

कलेक्टर तक पहुंचा अवैध मुरूम खनन का मामला
बालाघाट

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
बालाघाट

9 हजार के लक्ष्य में 2879 महिला व सिर्फ 700 पुरुषों ने अपना परिवार नियोजन

9 हजार के लक्ष्य में 2879 महिला व सिर्फ 700 पुरुषों ने अपना परिवार नियोजन
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.