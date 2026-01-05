अब जेल सुरक्षा ऑडिट की जिम्मेदारी पांच सदस्यीय समिति को

करीब पखवाड़ेभर के अंदर मप्र के उप जेल खाचरौद से कैदियों के भागने। जिला जेल छतरपुर में कैदी के छत से कूदकर खुदकुशी करने। इसके पूर्व एक कैदी के दूसरे के ऊपर पत्थर से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आने के बाद महकमे में खलबली मच गई है। इसके बाद से सुरक्षा ऑडिट को सख्त करते हुए समितियों के गठन के निर्देश मप्र में पहली बार जारी हुए हैं। दिसंबर 2024 में ‘पत्रिका’ ने जिला जेल बालाघाट परिसर में सुरक्षा को ताक पर रखकर कैदियों से दीवारों की रंगाई कराए जाने की खबर प्रकाशित की थी। खास है कि खाचरौद में फरार हुए तीनों कैदी दीवार की रंगाई कर रहे थे।