सूर्य को तिल गुड़ का अध्र्य देकर की मंगल कामनाएं

मकर संक्रांति पर्व पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गांगुलपारा, वनस्पति उद्यान सहित पावन सलिला वैनगंगा के शंकर घाट, बजरंगघाट, आमाघाट पर पिकनिक मनाने आए लोगों की खासी भीड़ रही। इन स्थलों पर मेले जैसी स्थित रही। लोग परिवार और दोस्तों के साथ यहां आकर पिकनिक मनाते नजर आएं। इन स्थलों पर चाट, पकोड़ा, गुपचुप, खिलौने सहित अन्य दुकानें भी लगाई गई। पिकनिक को लेकर बुजुर्गो में भी काफी उत्साह नजर आया। वनस्पति उद्यान में भी मेला सी स्थिति रही। यहां महिलाए और युवतियां ने जल क्रीड़ा करतीं भी नजर आईं।