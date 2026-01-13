एक माह पार, बाघ का शिकार करने वालों को नहीं पकड़ पाएं जिम्मेदार

कटंगी परिक्षेत्र के आंजनबिहरी में 11 दिसंबर को मिला था शव, पोस्टमार्टम से हुई थी शिकार की पुष्टि
बालाघाट. दक्षिण वनमंडल, कटंगी परिक्षेत्र के आंजनबिहरी के जंगल में करंट लगाकार बाघ का शिकार करने वाले आरोपियों को वन विभाग की टीम नहीं पकड़ पाई है। 11 दिसंबर को आंजनबिहरी जंगल के कक्ष क्रमांक-562 स्थिरत घोड़देव बाबा मंदिर के समीप बाघ का शव मिला था।
पोस्टमार्टम के बाद करंट लगाकर शिकार किए जाने का खुलासा हुआ। इसकी जानकारी होते ही महकमे में खलबली मच गई। डीएफओ से लगायत रेंजर तक ने भाग-दौड़ शुरू की। लेकिन एक माह पार होने के बाद भी आरोपियों के गिरेबान तक उनके हाथ नहीं पहुंच पाए हैं।
गौरतलब है कि 11 दिसंबर की शाम को बाघ का शव मिला। वन अमले ने शव को तीन दिन पुराना बताया। 12 दिसंबर को पशु चिकित्साधिकारियों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। करंट लगाकर बाघ का शिकार किए जाने की पुष्टि हुई। उस समय वन विभाग की टीम ने दावा किया था कि बाघ के शरीर के सारे अंग सुरक्षित थे।
प्रोटोकाल का पालन करते हुए बाघ का अंतिम संस्कार किया गया। इसके पूर्व मौके पर बुलाए गए डाग स्क्वॉड टीम ने पांच से सात किमी दूर तक सर्चिंग की थी। वन विभाग ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओ में प्रकरण दर्ज किया है।
अब देखना यह है कि सागौन सहित अन्य लकडिय़ों के के साथ तस्करों को पकडऩे वाली टीम अधिकांश मामलों में यह पता नहीं लगा पाती कि उक्त पेड़ों की कटाई किस जंगल से और कब हुई थी।
पांच माह पूर्व दक्षिण वनमंडल, लालबर्रा परिक्षेत्र के सोनेवानी में जिम्मेदारों ने बाघिन के शव को जलाकर साक्ष्य नष्ट कर दिए। बाघिन की मौत कहां और कैसे हुई? यह दक्षिण वनमंडल का भारी भरकम अमला सहित एसटीएसएफ की टीम पांच माह बाद भी पता नहीं लगा पाई है। ऐसे में अब देखना यह है कि वन व वन्यप्राणियों के रखवाले करंट लगाकर बाघ का शिकार करने वाले आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाते हैं।
खास है कि उस समय एसडीओ कटंगी ने कहा था कि शिकारियों को पकडऩे के लिए अलग से टीम गठित की गई है। लेकिन उक्त टीम ने अब तक क्या-क्या कार्रवाई की है? यह मालूम नहीं चल पाया है। इस संबंध में डीएफओ निथ्यानंतम एल ने बताया कि अभी तक बाघ का शिकार करने वालों का पता नहीं चला है।
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोंदिया रोड पर नवेगांव से आगे शनिवार को एक भयावह सडक़ दुर्घटना सामने आई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि ऑटो चालक को भी चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद 16 चका ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना 10 जनवरी को दोपहर हुई। सिद्धार्थ नगर बूढ़ी बालाघाट निवासी 29 वर्षीय अमन राज पिता कन्हैया लाल पटले अपनी बाइक से ग्राम सालेटेका से बालाघाट लौट रहे थे। नवेगांव के आगे नवेगांव से गोंगलई की ओर जा रही एक ऑटो से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर के चलते अमन राज सडक़ पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से गुजर रहे एक 16 चका ट्रक ने युवक के दोनों पैर को कुचल दिया। ट्रक चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। वहीं बाइक की टक्कर से ऑटो भी अनियंत्रित होकर पलट गई। ऑटो चालक राजेंद्र सोलाखे निवासी ग्राम नेतरा नवेगांव घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। बताया गया कि अमन राज पटले पेशे से एलईडी टीवी मैकेनिक हैं और सिद्धार्थ नगर बूढ़ी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। बताया गया कि 9 जनवरी को वह अपनी पत्नी और पांच वर्षीय बेटी के साथ ग्राम सालेटेका अपनी बुआ के घर गए थे। रात में वहीं रुकने के बाद अमन राज अपनी पत्नी और बेटी को वहीं छोडकऱ अकेले बालाघाट के लिए निकले थे। इसी दौरान यह दुर्घटना घटित हुई। प्राथमिक उपचार के बाद अमन राज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि ऑटो चालक राजेंद्र सोलाखे का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी द्वारा घायल अमन राज के पिता कन्हैया लाल पटले के बयान दर्ज कर तहरीर अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित थाना ग्रामीण नवेगांव भेज दी गई है। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।