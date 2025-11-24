खेत किनारे बाघ के विचरण से धान कटाई पर लगा विराम

परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 492 व 493 में दो स्थानों पर बाघ ने मवेशी का शिकार भी किया है। इसमें किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों ने बाघ को जंगल की तरफ खदेडऩे की मांग वन विभाग से की है। बाघ ने नांदगांव के जंगल में 19 नवंबर को एक मवेशी का शिकार किया गया था। ये मवेशी ग्राम वन समिति अध्यक्ष नांदगांव निवासी रवि नगरधने का था, जिसकी सूचना पर वन विभाग ने पंचनामा कार्रवाई पूरी की गई। बाघ दिखने से तीन दिन होने जा रहे हंै कि किसान खेत जाने से डर रहे हैं, जो लोग जा रहे है वे शाम चार बजे के पूर्व घर लौट आते हैं। बताया जा रहा है कि इसी दिन ग्राम शेरपार बीट सिरपुर के कक्ष क्रमांक 492 में दिनदहाड़े महादेव पहाड़ी के पीछे टोलीराम पिता लालचंद पटले शेरपार निवासी के सफेद रंग का बैल का बाघ ने शिकार कर जंगल के अंदर खींचते लेकर चला गया।