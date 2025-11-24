Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

खेत किनारे बाघ के विचरण से धान कटाई पर लगा विराम

शेरपार से नांदगांव के बीच सडक़ पार करते दिखा बाघ

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Nov 24, 2025

शेरपार से नांदगांव के बीच सडक़ पार करते दिखा बाघ

शेरपार से नांदगांव के बीच सडक़ पार करते दिखा बाघ

दक्षिण वन मंडल बालाघाट के तहत वन परिक्षेत्र वारासिवनी अंतर्गत शेरपार से नांदगांव के बीच इन दिनों बाघ का मूवमेंट बना हैं। इस क्षेत्र में पंद्रह दिनों के भीतर दो मवेशियों का शिकार कर लिया है। बाघ खेत व जंगल किनारे विचरण करने से किसान खेत जाने से डर रहे है। ऐसे में धान कटाई पर विराम लगा है, क्योंकि दो साल पूर्व एक किसान को बाघ ने इसी क्षेत्र में अपना निवाला बनाया था। दरअसल 21 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे वारासिवनी-कटंगी मुख्य मार्ग पर ग्राम शेरपार के पास सडक़ पार करते एक वयस्क बाघ राहगीरों व किसानों ने देखा गया।
बाघ का सडक़ पार करते हुए वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद से वीडियो तेजी से बहुप्रसारित हो रहा हैं। बाघ के विचरण की जानकारी वन विभाग को मिलते ही मुनादी कराकर मूवमेंट वाले क्षेत्र में किसानों को नहीं जाने की सलाह दी गई है।

दो मवेशी का किया शिकार

परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 492 व 493 में दो स्थानों पर बाघ ने मवेशी का शिकार भी किया है। इसमें किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों ने बाघ को जंगल की तरफ खदेडऩे की मांग वन विभाग से की है। बाघ ने नांदगांव के जंगल में 19 नवंबर को एक मवेशी का शिकार किया गया था। ये मवेशी ग्राम वन समिति अध्यक्ष नांदगांव निवासी रवि नगरधने का था, जिसकी सूचना पर वन विभाग ने पंचनामा कार्रवाई पूरी की गई। बाघ दिखने से तीन दिन होने जा रहे हंै कि किसान खेत जाने से डर रहे हैं, जो लोग जा रहे है वे शाम चार बजे के पूर्व घर लौट आते हैं। बताया जा रहा है कि इसी दिन ग्राम शेरपार बीट सिरपुर के कक्ष क्रमांक 492 में दिनदहाड़े महादेव पहाड़ी के पीछे टोलीराम पिता लालचंद पटले शेरपार निवासी के सफेद रंग का बैल का बाघ ने शिकार कर जंगल के अंदर खींचते लेकर चला गया।

इधर ढीमरूरीठ में लगेगा पिंजरा

वन परिक्षेत्र कटंगी के वनग्राम जमुनिया व ढीमरूरीठ में पिछले 15 दिनों से तेंदुए का मूवमेंट बना है। इतने दिनों में तेंदुए ने 13 बकरियों का शिकार किया है। इस बीच जमुनिया सरपंच पर एक बार तेंदुए ने बाइक से घर जाते समय हमला किया। लेकिन वे बाल-बाल बच गए। तेंदुए को पकडऩे सरपंच ने वन विभाग को पत्र लिखा है। इसके बाद वन विभाग पिंजरा जल्द लगाएगा। कटंगी व तिरोड़ी के जंगल सिवनी पेंच से लगे हैं। इस वजह से बाघ, तेंदुए समेत अन्य वन्य प्राणी बहुत अधिक संख्या में हैं।
अभी खैरलांजी में बाघ का डर दूर नहीं हुआ है, लेकिन जमुनिया ढीमरूरीठ में तेंदुए का मूवमेंट बढऩे से वन विभाग की नींद उड़ गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चढ़ार ने कहा कि तेंदुए को पकडऩे पिंजारा लगवाने वरिष्ठ स्तर पर पत्र व्यवहार किया गया है। अनुमति मिलते ही पिंजारा लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

वर्सन
नांदगांव व शेरपार के जंगल किनारे व खेतों में इन दिनों बाघ का मूवमेंट होने की जानकारी मिल रही है। शेरपार में सडक़ पार करते बाघ का एक वीडियो भी सामने आया है। गश्त बढ़ा दी गई है और किसानों को खेतों में जाते समय ग्रुप में जाने की सलाह दी गई।
क्षत्रपाल सिंह जादौन, रेंजर वारासिवनी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 04:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / खेत किनारे बाघ के विचरण से धान कटाई पर लगा विराम

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गढ़ी थाना अंतर्गत सूपखार रेंज में रनवाही के जंगल की घटना

गढ़ी थाना अंतर्गत सूपखार रेंज में रनवाही के जंगल की घटना
बालाघाट

वन्यप्राणी कछुए की तस्करी के आरोप में नौ आरोपी गिरफ्तार

वन्यप्राणी कछुए की तस्करी के आरोप में नौ आरोपी गिरफ्तार
बालाघाट

पक्की नालियां नहीं होने से रोड पर बह रहा गंदा पानी, वार्डवासी परेशान

शहर के वार्ड 28 में गंदगी का साम्राज्य, पार्षद का नहीं ध्यान
बालाघाट

इधर निर्माण कंपनी ने खड़े कर दिए चार पिलर प्रभावित हो रहा बालाघाट से नैनपुर हाइवे पर यातायात ब्रिज निर्माण की गति चल रही धीमी, आवागमन की सडक़ तक नहीं हुई निर्धारित

38 करोड़ के भटेरा ओवर ब्रिज निर्माण का मामला-
बालाघाट

दो दशकों पुराने भवन में संचालित हो रहा केंद्र 11 साल पहले बना भवन भी बना शोपीस, असामाजिक तत्वों का रहता है डेरा साडरा सहित अन्य आंगनवाड़ी केन्द्रों का मामला

बीमारी परोसा रहा साडरा का आंगनवाड़ी केन्द्र, पहुंच मार्ग में भी नाली का खतरा
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.