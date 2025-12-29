नए वर्ष को सेलिब्रेट करने तैयार जिले के पिकनिक व पर्यटन स्पॉट

वर्ष 2025 की विदाई और नए वर्ष के आगमन को अब 2 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में पर्यटन प्रेमियों और सैलानियों ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर अलग-अलग तरह से नए वर्ष को सेलिब्रेट करने का मन बनाया है। जिले के प्रमुख पिकनिक व पर्यटन स्पॉट भी पर्यटकों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। यहां हर विशेष मौको पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। प्रकृति के बीच परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती व पिकनिक मनाकर अपने दिन को खास मनाते हैं। मप्र टूरिज्म बोर्ड भी पर्यटको को हर तरह की सुविधाएं और स्पॉट का लुत्फ सभी ले सकें इसके लिए तैयार कर रहा है।