बालाघाट

एससीआर बिलासपुर, बीएसफ जालंधर और आरडबल्यूएफ बैंगलुरू ने जीते मैच

स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल आज

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Jan 14, 2026

स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल आज

स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल आज

51 वीं नारायणसिंह मेमोरियल ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 11 जनवरी से प्रारंभ है। टूर्नामेंट के चौथे दिन 14 जनवरी को 3 मैच खेले गए। इसमें पहले मैच में एससीआर बिलासपुर ने आर्मी इलेवन दिल्ली को पराजित किया। वहीं दूसरे मैच में बीएसएफ जालंधर ने हॉकी गंगपुर उड़ीसा को व आरडबल्यूएफ बैंगलुरू ने एससी रेल्वे सिकन्द्राबाद को पराजित कर क्वाटर फाइनल में प्रवेश किया। स्थानीय शहीद चन्द्रशेखर आजाद एस्टोटर्फ मैदान में नेहरू स्र्पोटिंग क्लब व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस टूर्नामेंट का क्वाटर फाइलन मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा।
मैच सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। ऑल इंडिया टूर्नामेंट में मैच देखने दर्शकों की अच्छी भीड़ उमड़ रही है और आयोजन समिति द्वारा बैठक की भी उचित व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने खेल प्रेमी दर्शकों से अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर मैच का आनंद उठाने की अपील की है। टूर्नामेंट का सेमी फाइलन मैच 16 व फाइनल 17 जनवरी को खेला जाएगा।

बता दें कि बुधवार को पहला मैच 12 बजे से मैच आर्मी इलेवन दिल्ली व एससी रेल्वे बिलासपुर के बीच खेला गया। जिसमें सडन डेथ गोल में बिलासपुर की टीम ने दिल्ली को पराजित कर क्वाटर फाइनल में जगह बनाई। ये मैच काफी रोमांचक रहा और दोनों ही टीम ने काफी तेज हॉकी का खेल दिखाया। निर्धारित समय तक दोनों टोनों टीमें 3-3 गोल से बराबरी पर रही। हार-जीत का निर्णय पेनाल्टी शूट आउट से किया गया। इसमें भी दोनों ही टीम पांच-पांच अवसर में बराबरी पर रही। इसके बाद सडन डेथ गोल में बिलासपुर की टीम विजयी हुई। दूसरा मैच बीएसएफ जालंधर व हॉकी गंगपुर के मध्य खेला गया। इसमें जालंधर की टीम ने शुरू से ही तेज खेलते हुए 3-1 गोल से जीत प्राप्त किया। बुधवार का तीसरा व अंतिम मैच एससीआर सिकन्द्राबाद बनाम आरडबल्यूएफ बैंगलुरू के बीच खेला जाएगा। इसमें बैंगलुरू 4-2 गोल से विजयी हुई। आज के तीनों मैच काफी रोमांचक हुए और दर्शकों की भी भीड़ अच्छी खासी थी।

बुधवार को खेले गए मैच में अतिथि के रूप में 7 वीं बटालियन डिप्टी कमाडेंट तनवीर जमाल, डिप्टी कमाडेंट रविन्द्र कुमार, रक्षित निरीक्षक कमलेश परस्ते, एमटीओ अरविंद चौहान, अधिवक्ता गुड्डू मलिक सहित अन्य मौजूद रहे।

इनके बीच मैच आज

टूर्नामेंट के 5 वें दिन 15 जनवरी गुरूवार को 4 क्वाटर फाइनल मैच खेले जाएंगे। इसमें पहला मैच सुबह 10 बजे से बीएसएफ जालंधर व सेन्ट्रल रेल्वे बिलासपुर के बीच व दूसरा मैच 11.30 बजे से इम्फाल व सेन्ट्रल रेल्वे कोलकाता के मध्य एवं तीसरा मैच 1.30 बजे से लखनऊ बनाम कैनरा बैंक बैंगलुरू के बीच व चौथा मैच एससी रेल्वे बैंगलुरू बनाम आरडबल्यूएफ बैंगलुरू के बीच खेला जाएगा। इस अवसर पर नेहरू स्र्पोटिंग क्लब के सभी पदाधिकारी व सदस्यों ने खेल प्रेमी दर्शकों से अधिकाधिक उपस्थिति की अपील की है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एससीआर बिलासपुर, बीएसफ जालंधर और आरडबल्यूएफ बैंगलुरू ने जीते मैच

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

कटंगी परिक्षेत्र के आंजनबिहरी में 11 दिसंबर को मिला था शव, पोस्टमार्टम से हुई थी शिकार की पुष्टि

कटंगी परिक्षेत्र के आंजनबिहरी में 11 दिसंबर को मिला था शव, पोस्टमार्टम से हुई थी शिकार की पुष्टि
बालाघाट

क्रांतिकारी पार्टी का काली पुतली चौक पर धरना-प्रदर्शन

क्रांतिकारी पार्टी का काली पुतली चौक पर धरना-प्रदर्शन
बालाघाट

आरडीएसएस योजना

आरडीएसएस योजना
बालाघाट

ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोंदिया रोड पर नवेगांव से आगे शनिवार को एक भयावह सडक़ दुर्घटना सामने आई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि ऑटो चालक को भी चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद 16 चका ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना 10 जनवरी को दोपहर हुई। सिद्धार्थ नगर बूढ़ी बालाघाट निवासी 29 वर्षीय अमन राज पिता कन्हैया लाल पटले अपनी बाइक से ग्राम सालेटेका से बालाघाट लौट रहे थे। नवेगांव के आगे नवेगांव से गोंगलई की ओर जा रही एक ऑटो से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर के चलते अमन राज सडक़ पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से गुजर रहे एक 16 चका ट्रक ने युवक के दोनों पैर को कुचल दिया। ट्रक चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। वहीं बाइक की टक्कर से ऑटो भी अनियंत्रित होकर पलट गई। ऑटो चालक राजेंद्र सोलाखे निवासी ग्राम नेतरा नवेगांव घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। बताया गया कि अमन राज पटले पेशे से एलईडी टीवी मैकेनिक हैं और सिद्धार्थ नगर बूढ़ी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। बताया गया कि 9 जनवरी को वह अपनी पत्नी और पांच वर्षीय बेटी के साथ ग्राम सालेटेका अपनी बुआ के घर गए थे। रात में वहीं रुकने के बाद अमन राज अपनी पत्नी और बेटी को वहीं छोडकऱ अकेले बालाघाट के लिए निकले थे। इसी दौरान यह दुर्घटना घटित हुई। प्राथमिक उपचार के बाद अमन राज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि ऑटो चालक राजेंद्र सोलाखे का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी द्वारा घायल अमन राज के पिता कन्हैया लाल पटले के बयान दर्ज कर तहरीर अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित थाना ग्रामीण नवेगांव भेज दी गई है। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।

ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोंदिया रोड पर नवेगांव से आगे शनिवार को एक भयावह सडक़ दुर्घटना सामने आई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि ऑटो चालक को भी चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद 16 चका ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना 10 जनवरी को दोपहर हुई। सिद्धार्थ नगर बूढ़ी बालाघाट निवासी 29 वर्षीय अमन राज पिता कन्हैया लाल पटले अपनी बाइक से ग्राम सालेटेका से बालाघाट लौट रहे थे। नवेगांव के आगे नवेगांव से गोंगलई की ओर जा रही एक ऑटो से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर के चलते अमन राज सडक़ पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से गुजर रहे एक 16 चका ट्रक ने युवक के दोनों पैर को कुचल दिया। ट्रक चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। वहीं बाइक की टक्कर से ऑटो भी अनियंत्रित होकर पलट गई। ऑटो चालक राजेंद्र सोलाखे निवासी ग्राम नेतरा नवेगांव घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। बताया गया कि अमन राज पटले पेशे से एलईडी टीवी मैकेनिक हैं और सिद्धार्थ नगर बूढ़ी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। बताया गया कि 9 जनवरी को वह अपनी पत्नी और पांच वर्षीय बेटी के साथ ग्राम सालेटेका अपनी बुआ के घर गए थे। रात में वहीं रुकने के बाद अमन राज अपनी पत्नी और बेटी को वहीं छोडकऱ अकेले बालाघाट के लिए निकले थे। इसी दौरान यह दुर्घटना घटित हुई। प्राथमिक उपचार के बाद अमन राज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि ऑटो चालक राजेंद्र सोलाखे का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी द्वारा घायल अमन राज के पिता कन्हैया लाल पटले के बयान दर्ज कर तहरीर अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित थाना ग्रामीण नवेगांव भेज दी गई है। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।
बालाघाट

ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, 50 लाख की नुकसानी का अनुमान

ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, 50 लाख की नुकसानी का अनुमान
बालाघाट
