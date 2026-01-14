एससीआर बिलासपुर, बीएसफ जालंधर और आरडबल्यूएफ बैंगलुरू ने जीते मैच

स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल आज
51 वीं नारायणसिंह मेमोरियल ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 11 जनवरी से प्रारंभ है। टूर्नामेंट के चौथे दिन 14 जनवरी को 3 मैच खेले गए। इसमें पहले मैच में एससीआर बिलासपुर ने आर्मी इलेवन दिल्ली को पराजित किया। वहीं दूसरे मैच में बीएसएफ जालंधर ने हॉकी गंगपुर उड़ीसा को व आरडबल्यूएफ बैंगलुरू ने एससी रेल्वे सिकन्द्राबाद को पराजित कर क्वाटर फाइनल में प्रवेश किया। स्थानीय शहीद चन्द्रशेखर आजाद एस्टोटर्फ मैदान में नेहरू स्र्पोटिंग क्लब व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस टूर्नामेंट का क्वाटर फाइलन मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा।
मैच सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। ऑल इंडिया टूर्नामेंट में मैच देखने दर्शकों की अच्छी भीड़ उमड़ रही है और आयोजन समिति द्वारा बैठक की भी उचित व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने खेल प्रेमी दर्शकों से अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर मैच का आनंद उठाने की अपील की है। टूर्नामेंट का सेमी फाइलन मैच 16 व फाइनल 17 जनवरी को खेला जाएगा।
बता दें कि बुधवार को पहला मैच 12 बजे से मैच आर्मी इलेवन दिल्ली व एससी रेल्वे बिलासपुर के बीच खेला गया। जिसमें सडन डेथ गोल में बिलासपुर की टीम ने दिल्ली को पराजित कर क्वाटर फाइनल में जगह बनाई। ये मैच काफी रोमांचक रहा और दोनों ही टीम ने काफी तेज हॉकी का खेल दिखाया। निर्धारित समय तक दोनों टोनों टीमें 3-3 गोल से बराबरी पर रही। हार-जीत का निर्णय पेनाल्टी शूट आउट से किया गया। इसमें भी दोनों ही टीम पांच-पांच अवसर में बराबरी पर रही। इसके बाद सडन डेथ गोल में बिलासपुर की टीम विजयी हुई। दूसरा मैच बीएसएफ जालंधर व हॉकी गंगपुर के मध्य खेला गया। इसमें जालंधर की टीम ने शुरू से ही तेज खेलते हुए 3-1 गोल से जीत प्राप्त किया। बुधवार का तीसरा व अंतिम मैच एससीआर सिकन्द्राबाद बनाम आरडबल्यूएफ बैंगलुरू के बीच खेला जाएगा। इसमें बैंगलुरू 4-2 गोल से विजयी हुई। आज के तीनों मैच काफी रोमांचक हुए और दर्शकों की भी भीड़ अच्छी खासी थी।
बुधवार को खेले गए मैच में अतिथि के रूप में 7 वीं बटालियन डिप्टी कमाडेंट तनवीर जमाल, डिप्टी कमाडेंट रविन्द्र कुमार, रक्षित निरीक्षक कमलेश परस्ते, एमटीओ अरविंद चौहान, अधिवक्ता गुड्डू मलिक सहित अन्य मौजूद रहे।
टूर्नामेंट के 5 वें दिन 15 जनवरी गुरूवार को 4 क्वाटर फाइनल मैच खेले जाएंगे। इसमें पहला मैच सुबह 10 बजे से बीएसएफ जालंधर व सेन्ट्रल रेल्वे बिलासपुर के बीच व दूसरा मैच 11.30 बजे से इम्फाल व सेन्ट्रल रेल्वे कोलकाता के मध्य एवं तीसरा मैच 1.30 बजे से लखनऊ बनाम कैनरा बैंक बैंगलुरू के बीच व चौथा मैच एससी रेल्वे बैंगलुरू बनाम आरडबल्यूएफ बैंगलुरू के बीच खेला जाएगा। इस अवसर पर नेहरू स्र्पोटिंग क्लब के सभी पदाधिकारी व सदस्यों ने खेल प्रेमी दर्शकों से अधिकाधिक उपस्थिति की अपील की है।
