साहब… पेंशन बहुत कम मिल रहा, बढ़वा दो ना

दिव्यांगजनों ने कहा कि सुविधाओं के अभाव में रोजमर्रा के जीवन में भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस पेंशन के सहारे गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। पेंशन बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ताकि हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। उन लोगों ने इससे संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतिवर्ष नए उपकरण दिए जाने की भी मांग की है। ज्ञापन लेने के बाद नियमानुसार उनको सुविधाएं मुहैया कराए जाने का आश्वासन मिला है।