चंद दिनों में ही उखडऩे लगी देवरीटोला में बनी सीमेंट सडक़

दुर्घटना को आमंत्रण दे रही बरबसपुर में बनी नहर की पुलिया-

जनपद क्षेत्र के डोंगरिया, बरबसपुर, कोपे और वारासिवनी को जोडऩे वाले मार्ग पर नहर में बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां कभी भी गंभीर हादसा होने की प्रबल आशंका बनी हुई है। बताया गया कि वारासिवनी में ओवरब्रिज निर्माण कार्य प्रगतिरत रहने के करण इस मार्ग पर छोटे बड़े सभी तरह के वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। नहर विभाग और प्रशासन की लापरवाही के कारण कभी भी इस पुलिया पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस पुलिया पर काफी लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। विभाग ने सुरक्षा के लिए एक चेतावनी बोर्ड तो लगा दिया हैं, पर मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रहीं है।