देर रात तक चला 2025 को विदा देने का सिलसिला, गीत संगीत व डीजे की धुन पर थिरके युवा

पुराने वर्ष 2025 की विदाई और नए वर्ष 2026 के स्वागत के जश्न में शहर का हर एक युवा चूर दिखाई दिया। किसी ने डीजे की धुन पर थिरककर पुराने वर्ष को विदा किया, कुछ पुराने वर्ष के अंतिम दिन को यादगार बनाने की जुगत करते नजर आए। शहर के प्रमुख मंदिरों में नया वर्ष खुशियां लेकर आए इस कामना के साथ विशेष-पूजा पाठ की गई। गुरूवार को साल का पहला दिन होने से सुबह से ही शहर के प्रमुख पिकनिक स्पॉट में पिकनिक मनाने वाले पहुंचे। जिन्होंने स्वादिष्ट पकवान व व्यंजन के साथ सहपरिवार नए वर्ष के पहले दिन को सेलिब्रेट किया।