राजस्व और खनिज विभाग का अमला मिलकर करेगा जांच

प्राप्त जानकारी के अनुसार निलजी के कट्टी टोला से करीब एक किमी दूर तक सडक़ निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि इस सडक़ निर्माण में जिस मुरम का उपयोग किया जा रहा है, वह उसी सरकारी तालाब से चोरी छिपे निकाली गई है। इस गंभीर मामले को लेकर पूर्व में कलेक्टर, एसडीएम एवं तहसीलदार को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन लंबे समय तक न तो मौके पर जांच हुई और न ही कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन की यह चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।