गड्ढों में गुम हो रही अमोली से समनापुर तक सडक़

राहगीरों के अनुसार बढ़ते आक्रोश को देखते हुए कुछ समय पूर्व ही बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाते हुए इस मार्ग पर चिल्ली डलवाई थीं, जो बारिश होने पर बह गई है। मार्ग में फिर बड़े व जानलेवा गड्ढे नजर आने लगे हैं। वाहन गुजरने पर सडक़ के गड्ढों पर भरा पानी उछलकर राहगीरों और स्कूली बच्चों के उपर आता है। कपड़े भी खराब हो जाते हैं। बच्चे भी रोजाना काफी परेशान होते हैं। सभी ने बारिश तक वैकल्पिक व्यवस्था और पक्की सडक़ का निर्माण किए जाने की मांग की है।

सडक़ की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। एमपीआरडीसी के कर्मचारी भी इस मार्ग से आवागमन करते हैं। लेकिन उन्हें दुर्दशा दिखाई नहीं देती है। सुधार होना चाहिए।

फातिमा कुरैशी, ग्रामीण