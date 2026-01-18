साउथ इस्टर्न रेल्वे कोलकाता की टीम बनी सिरमौर

विजेता टीम कोलकाता को 01 लाख रुपए नकद व ट्राफी एवं उपविजेता टीम जालंधर को 51 हजार नकद व ट्राफी अतिथियों के हाथों प्रदान की गई। इसके अलावा खिलाडिय़ों को व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए। टूर्नामेंट में बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार जालंधर के मनमीतसिंह को प्रदान किया गया। निर्णायकों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी का अभिनंदन क्लब के खिलाडिय़ों ने शानदार आयोजन के लिए किया। इसी तरह विजय वर्मा को उनके 51 साल के कार्यकाल में टूर्नामेंट निरंतर जारी रखने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सचिव सुशील वर्मा ने किया।