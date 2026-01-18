साउथ इस्टर्न रेल्वे कोलकाता की टीम बनी सिरमौर

ऑल इंडिया स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण के साथ भव्य समापन-
शहीद चन्द्रशेखर एस्टोटर्फ मैदान में नेहरू स्र्पोटिंग क्लब व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 51 वीं स्व नारायणसिंह मेमोरियल ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का 17 जनवरी को भव्य समापन किया गया। इस टूर्नामेंट में साउथ इस्टर्न रेल्वे कोलकाता की टीम ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।
टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला शनिवार को सुबह 11 बजे से बीएसएफ जालंधर व साउथ इस्टर्न रेल्वे कोलकाता के मध्य खेला गया। इसमें कोलकाता के खिलाडिय़ों ने शानदान खेल का प्रदर्शन कर जालंधर को 4-1 गोल से पराजित किया। मैच को अंतर राष्ट्रीय एम्पायर अश्विनी कुमार व राष्ट्रीय एम्पायर राजकुमार द्वारा संचालित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन व अध्यक्षता नपाध्यक्ष भारती ठाकुर, विशिष्ट अतिथि में रमेश रंगलानी, हॉकी इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी फिरोज अंसारी, नीरज श्रीवास्तव दिल्ली सहित अन्य उपस्थित रहे।
विजेता टीम कोलकाता को 01 लाख रुपए नकद व ट्राफी एवं उपविजेता टीम जालंधर को 51 हजार नकद व ट्राफी अतिथियों के हाथों प्रदान की गई। इसके अलावा खिलाडिय़ों को व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए। टूर्नामेंट में बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार जालंधर के मनमीतसिंह को प्रदान किया गया। निर्णायकों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी का अभिनंदन क्लब के खिलाडिय़ों ने शानदार आयोजन के लिए किया। इसी तरह विजय वर्मा को उनके 51 साल के कार्यकाल में टूर्नामेंट निरंतर जारी रखने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सचिव सुशील वर्मा ने किया।
क्लब अध्यक्ष त्रिवेदी ने कहा कि आगामी समय में इससे भी बेहतर टूर्नामेंट कराया जाएगा। एस्टोटर्क मैदान में अंतर राष्ट्रीय स्तर का मैच भी शीघ्र कराने प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी अतिथियों व खिलाडिय़ों एवं खेलप्रेमी दर्शकों का आभार व्यक्त किया।
समापन पर ऋषभदास वैद्य, टीआई कामेश धूमकेती, अशोक मोदी, नेमीचन्द सेठिया, सुधांशु तिवारी, राजकुमार शांडिल्य, राजेश सेवइवार, रमेश इंगले, संदीप नेमा, रमेश उके, तुषार मानकर, मकरंद अंधारे, वामन उके, गोपाल धुर्वे, फिरोज खान, सत्यम वर्मा, प्रमोद तिवारी, विद्या भूषण वर्मा, सुनील गांधी, अशोक कोचर, अजय वर्मा, सुभाष गुप्ता, राधेलाल दौने, उत्पान सिंह ठाकुर, वासिक आजमी, संतोष कावड़े, रमेश राउत, विनोद साव सहित अन्य उपस्थित रहे।
