जिले में नहीं रूक रहा वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला

जिले में वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जहां कभी शिकार तो कभी अन्य कारणों के चलते वन्य प्राणियों को मौत की मौत के मामले लगातार समाने आ रहे हंै। लगातार वन्य प्राणियों की हो रही इन मौत के बीच उत्तर सामान्य वन मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरदर्रा सर्किल बीट के खेत में एक मादा तेंदुए की मौत होने का मामला सामने आया है। पिछले 15 दिनों में वन्य प्राणी की मौत का यह तीसरा मामला है। वन विभाग द्वारा तेंदुए के सिर व पेट में चोट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि यह चोट कैसे लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोई इसे महज एक घटना बता रहा है तो कोई इसे आपसी संघर्ष का नतीजा मान रहे हंै। बहरहाल विभागीय टीम द्वारा मृत तेंदुए के अवशेषों को जांच के लिए लैब पहुंचाकर विधि विधान के अनुसार शव को जलाकर नष्ट किया गया। मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है।