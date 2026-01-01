1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

जिले में नहीं रूक रहा वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला

अब मगरदर्रा सर्किल में मिला मादा तेंदुए का शव शिकार या संघर्ष, फिर हुई तेंदुए की मौत दिसंबर माह में यह तीसरी घटना, कारण अज्ञात मामले की जांच में जुटा विभाग, पीएम रिपोर्ट का इंतेजार

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Jan 01, 2026

अब मगरदर्रा सर्किल में मिला मादा तेंदुए का शव

अब मगरदर्रा सर्किल में मिला मादा तेंदुए का शव

जिले में वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जहां कभी शिकार तो कभी अन्य कारणों के चलते वन्य प्राणियों को मौत की मौत के मामले लगातार समाने आ रहे हंै। लगातार वन्य प्राणियों की हो रही इन मौत के बीच उत्तर सामान्य वन मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरदर्रा सर्किल बीट के खेत में एक मादा तेंदुए की मौत होने का मामला सामने आया है। पिछले 15 दिनों में वन्य प्राणी की मौत का यह तीसरा मामला है। वन विभाग द्वारा तेंदुए के सिर व पेट में चोट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि यह चोट कैसे लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोई इसे महज एक घटना बता रहा है तो कोई इसे आपसी संघर्ष का नतीजा मान रहे हंै। बहरहाल विभागीय टीम द्वारा मृत तेंदुए के अवशेषों को जांच के लिए लैब पहुंचाकर विधि विधान के अनुसार शव को जलाकर नष्ट किया गया। मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है।

शुरू की मामले की जांच

बताया गया कि गुरुवार की सुबह ग्रामीणों द्वारा मगरदर्रा सर्किल के एक खेत में एक मादा तेंदुए को मृत देखा। सूचना उन्होंने विभाग के कर्मचारियों को दी। विभाग के कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम कराकर फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की प्रमुख उपस्थित में मृत तेंदुए के शव को नष्ट करने की कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उधर वन विभाग अधिकारियों ने अपना खुफिया तंत्र मजबूत कर दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है।

आपसी संघर्ष की आशंका

जिले में बढ़ती हिंसक वन्यप्राणियों की संख्या के चलते, अब वन्यप्राणी अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष करने लगे हंै। जहां अधिकार क्षेत्र को लेकर आए दिनों होने वाली वर्चस्व की लड़ाई में अक्सर किसी न किसी हिंसक वन्य प्राणी की मौत हो जाती है। शुरूआती दौर में इस घटना की वजह 2 तेंदुओ के बीच आपसी संघर्ष को माना जा रहा हंै। वहीं चोट के निशान को देखते हुए इसे चट्टान से गिरने या कूदने के दौरान पेट व सिर में चोट लगने के भी आशंका जताई जा रही है।

सुबह किया गया अंतिम संस्कार

जानकारों की मानें तो तेंदुआ में आपसी संघर्ष आमतौर पर सहवास या क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर होता है। नर तेंदुए अक्सर अपने इलाके की रक्षा के लिए दूसरे तेंदुओं से संघर्ष करते है। वहीं कभी-कभी मादा को भी मार डालते हैं। बताया गया कि मगरदर्रा में मादा तेंदुए का शव मिलने के बाद उसे बरामद कर प्रोटोकॉल के तहत गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 02:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / जिले में नहीं रूक रहा वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पूजा-पाठ व पिकनिक मनाकर नए वर्ष का स्वागत पिकनिक स्पॉटों की खली कमी गांगुलपारा, जागपुरघाट, बजरंगघाट में पिकनिक मनाने पहुंचे लोग

पूजा-पाठ व पिकनिक मनाकर नए वर्ष का स्वागत
बालाघाट

शिक्षा को मिला संबल

शिक्षा को मिला संबल
बालाघाट

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल आज

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल आज
बालाघाट

हर विशेष मौको पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं पर्यटन परिवार संग प्रकृति की अनुभूति का उठाते हैं रोमांच

हर विशेष मौको पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं पर्यटन
बालाघाट

सुबह बाघ से आमना-सामना की दास्तान सुनाई ‘पत्रिका’ को - वन विभाग ने शुरू की सर्चिंग, ग्रामीणों में दहशत

सुबह बाघ से आमना-सामना की दास्तान सुनाई ‘पत्रिका’ को - वन विभाग ने शुरू की सर्चिंग, ग्रामीणों में दहशत
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.