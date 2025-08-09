ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है

रक्षा बंधन का पर्व शनिवार को जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। पूजा की थाल लेकर बहनों ने अपने भाई की कलाई में रेशम की डोर बांधी, वहीं भाई ने भी अपनी बहन के लिए उपहार दिया। पर्व को लेकर शनिवार को भी शाम तक बाजारों में खरीददारी रही। मिठाई से लेकर किराना और कपड़ा बाजार में ग्राहकों की भीड़ रही। पंडितों के अनुसार इस बार पर्व पर भद्रा नहीं होने से पूरे दिन बहनों ने राखी बांधने की रस्म निभाई। बाहर जिलों व प्रांतों में रह रही बहनों ने अपने भाईयों को राखियां भेजी और सोशल मीडिया के माध्यम से परिवारजन बंधाईयां देते नजर आए।
इस बार रक्षाबंधन पर्व में मौसम ने भी पूरा साथ दिया। सुबह से शाम तक मौसम साफ रहा। हालाकि दोपहर समय में बादल छाए और बूंदााबांदी हुई। लेकिन मौसम साफ होते ही दोपहिया व चार पहिया वाहनों से बहने अपने भाईयों के घर पहुंची। जिन्होंने पूरे स्नेह के साथ भाईयों को अक्षत का तिलकर आरती उतारी और मुंह मीठा कराते हुए राखियां बांधी। भाईयों ने भी बहनों को उपहार और सुरक्षा का वचन दिया।
भाई बहन के स्नेह के पर्व रक्षा बंधन पर जेल की सलाखें भी बहनों को अपने बंदी भाइयों से मिलने नहीं रोक पाई। स्वं जेल प्रबंधन ने बहनों के लिए व्यवस्था बनाई और भाई बहन के इस पर्व को सादगी और स्नेह पूर्वक मनवाया। कार्यक्रम वारासिवनी सब जेल में जेलर अभय वर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न करवाया गया। जेलर वर्मा ने बताया की प्रशासन ने अक्षत, रोली व अन्य पूजन सामग्री मुहैया करवाई थी। जेल में निरुद्ध बंदियों की बहने राखी लेकर पहुंची थी। जिन्हें अंदर प्रवेश करवाकर राखी कार्यक्रम मनवाया गया। बहनों ने अपने-अपने बंदी भाइयों की कलाई पर स्नेह की डोर बांधी। बहनों का प्यार पाकर बंदी भाई भावुक होते भी नजर आए। स्नेह की डोर उनकी कलाइयों में बंधते ही भाइयों की आंखे छलक उठी। वारासिवनी सब जेल में पूरे प्रेम भाव के साथ राखी पर्व मनाया गया। जेलर अभय वर्मा ने उपस्थित रहकर व्यवस्थाएं संभाली। पूरे आयोजन में सब जेल के सभी कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा।
चरेगांव. रक्षाबंधन पर्व पर चरेगांव सरपंच मीना बिसेन महिला पंचों की टोली के साथ पुलिस चौकी चरेगांव पहुंची। चौकी प्रभारी गौरीशंकर देशमुख एवं समस्त स्टाफ को राखी बांधी। लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। पुलिस कर्मियों ने बहनों को भरोसा दिलया कि वे उनकी सहयता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर चौकी प्रभारी ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारा का संदेश दिया।