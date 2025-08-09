ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है

भाई बहन के स्नेह के पर्व रक्षा बंधन पर जेल की सलाखें भी बहनों को अपने बंदी भाइयों से मिलने नहीं रोक पाई। स्वं जेल प्रबंधन ने बहनों के लिए व्यवस्था बनाई और भाई बहन के इस पर्व को सादगी और स्नेह पूर्वक मनवाया। कार्यक्रम वारासिवनी सब जेल में जेलर अभय वर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न करवाया गया। जेलर वर्मा ने बताया की प्रशासन ने अक्षत, रोली व अन्य पूजन सामग्री मुहैया करवाई थी। जेल में निरुद्ध बंदियों की बहने राखी लेकर पहुंची थी। जिन्हें अंदर प्रवेश करवाकर राखी कार्यक्रम मनवाया गया। बहनों ने अपने-अपने बंदी भाइयों की कलाई पर स्नेह की डोर बांधी। बहनों का प्यार पाकर बंदी भाई भावुक होते भी नजर आए। स्नेह की डोर उनकी कलाइयों में बंधते ही भाइयों की आंखे छलक उठी। वारासिवनी सब जेल में पूरे प्रेम भाव के साथ राखी पर्व मनाया गया। जेलर अभय वर्मा ने उपस्थित रहकर व्यवस्थाएं संभाली। पूरे आयोजन में सब जेल के सभी कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा।