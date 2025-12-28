28 दिसंबर 2025,

रविवार

बालाघाट

उमरिया, इंदौर, सिवनी और गुना ने जीते मैच

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 28, 2025

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल

स्थानीय शहीद चन्द्रशेखर एस्टोटर्फ मैदान में स्व रमणिक लाल त्रिवेदी की स्मृति में जिला हॉकी संघ व प्रशासन के सहयोग से 24 दिसंबर से आयोजित इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट के चौथे दिन 27 दिसंबर को 4 मैच खेले गए। इसमें उमरिया, इंदौर, सिवनी और गुना की टीम ने जीत दर्ज कर अगले चक्र में प्रवेश किया। टूर्नामेंट का क्वाटर फाइनल मैच 29 दिसंबर से खेला जाएंगा। ये टूर्नामेंट नॉक आऊट था, जिसमें करीब 30 टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट के 5 वें दिन रविवार को तीन मैच खेले जाएंगे। मैच सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। जिले के खेल प्रेमी मैच देखने काफी संख्या में पहुंच रहे हंै। इस टूर्नामेंट के बाद इसी मैदान में इंटर स्टेट महिला हॉकी टूर्नामेंट व 11 जनवरी से ऑल इंडिया स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है।

इनके बीच हुआ मैच

टूर्नामेंट के चौथे दिन पहला मैच सुबह 9 बजे से उमरिया व मंडला के बीच खेला गया। जिसमें उमरिया के खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 8-1 गोल से एकतरफा जीत प्राप्त की। दूसरा मैच इंदौर व हरदा के बीच खेला गया। इसमें इंदौर टीम ने हरदा को 10-0 गोल से हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया। तीसरा मैच सिवनी व श्योपुर के मध्य खेला गया। इसमें सिवनी 5-0 गोल से विजयी हुई। चौथा मैच गुना बनाम बीलाघाट के मध्य खेला गया। इसमें गुना के खिलाडिय़ों ने ने मध्यांतर तक 3-0 गोल से बढ़त बनाई व मध्यांतर के बाद 3 गोल दागकर 6-0 गोल से बालाघाट को पराजित किया। रविवार को इनके बीच होगा मैच टूर्नामेंट के 5 वें दिन रविवार को 3 मैच खेला जाएगा। इनमें पहला मैच सुबह 11 बजे से इंदौर व भोपाल के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच 1.30 बजे उमरिया व गुना के मध्य एवं तीसरा मैच 3 बजे से नरसिंहपुर बनाम सिवनी के बीच के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में खेल प्रेमी दर्शकों से अधिकाधिक उपस्थिति की अपील आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने की है।

