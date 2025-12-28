उमरिया, इंदौर, सिवनी और गुना ने जीते मैच

टूर्नामेंट के चौथे दिन पहला मैच सुबह 9 बजे से उमरिया व मंडला के बीच खेला गया। जिसमें उमरिया के खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 8-1 गोल से एकतरफा जीत प्राप्त की। दूसरा मैच इंदौर व हरदा के बीच खेला गया। इसमें इंदौर टीम ने हरदा को 10-0 गोल से हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया। तीसरा मैच सिवनी व श्योपुर के मध्य खेला गया। इसमें सिवनी 5-0 गोल से विजयी हुई। चौथा मैच गुना बनाम बीलाघाट के मध्य खेला गया। इसमें गुना के खिलाडिय़ों ने ने मध्यांतर तक 3-0 गोल से बढ़त बनाई व मध्यांतर के बाद 3 गोल दागकर 6-0 गोल से बालाघाट को पराजित किया। रविवार को इनके बीच होगा मैच टूर्नामेंट के 5 वें दिन रविवार को 3 मैच खेला जाएगा। इनमें पहला मैच सुबह 11 बजे से इंदौर व भोपाल के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच 1.30 बजे उमरिया व गुना के मध्य एवं तीसरा मैच 3 बजे से नरसिंहपुर बनाम सिवनी के बीच के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में खेल प्रेमी दर्शकों से अधिकाधिक उपस्थिति की अपील आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने की है।