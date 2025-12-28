अनियंत्रित होकर घर पर जा घुसा बेलगाम ट्रैक्टर

जानकारी के अनुसार सरेखा वार्ड 5 कहार टोला निवासी जियालाल यादव का महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल के पास मकान हैं। जिनके मकान के दूसरे भाग में उनका काका भाई रामलाल यादव भी अपने परिवार के साथ निवास करता है। बताया गया कि रोजाना की तरह शुक्रवार की रात करीब 8 बजे जियालाल और रामलाल यादव का परिवार घर के भीतर खाना बना रहा था, तभी मोहल्ले में ही रहने वाले ट्रैक्टर मालिक कोमल पिछोड़े, जिन्होंने अभी कुछ माह पूर्व ही नया ट्रैक्टर खरीदा है, उनका 35 वर्षीय पुत्र मुकेश पिछोड़े कहीं से खेतों की जुताई करके घर वापस आ रहा था। जैसे वह ट्रैक्टर लेकर जियालाल यादव के घर के पास पहुंचा वैसे ही ट्रैक्टर अचानक से अनियंत्रित हो गया, इससे पहले की ट्रैक्टर चालक मुकेश पिछोड़े कुछ समझ पाता ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सीधे जियालाल यादव के घर में घुस गया। जिससे घर के भीतर खाना बना रहे जियालाल यादव को हाथ, पैर, कमर और ब खे में मामूली चोट आई है। घर में ट्रैक्टर घुसा देख परिवार के अन्य लोगों ने बच्चों सहित अन्य परिजनों को इस हादसे से बचा लिया।