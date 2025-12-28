अनियंत्रित होकर घर पर जा घुसा बेलगाम ट्रैक्टर

खाना बना रहे एक व्यक्ति को आई मामूली चोट, अन्य को बचाया गया
शुक्रवार की देर रात शहर के वार्ड 5 सरेखा के कहारटोला में उस वक्त हडक़ंप मच गया, जब सडक़ से जा रहा एक ट्रैक्टर अचानक से अनियंत्रित होकर एक व्यक्ति के मकान में जा घुसा। इस हादसे में मकान के भीतर खाना बना रहे एक व्यक्ति को मामूली चोट आई है, वहीं परिवार के अन्य सदस्यों को बचाया गया है। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जानहानि तो नहीं हुई। लेकिन ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर मकान में घुसने से कच्चे मकान का छप्पर, टूट गया, वहीं घर के भीतर रखी अलमारी, पंखा, दरवाजे, कुर्सियां और बर्तन सहित अन्य वस्तुओं को नुकसान पहुंचा है। उधर घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जिन्होंने आवश्यक कार्रवाई कर वार्डवासी, ड्राइवर की मदद से घर में घुसे ट्रैक्टर को बाहर निकलवाया है। ट्रैक्टर चालक व मालक द्वारा आपसी समझाईश के तहत घायल व्यक्ति का उपचार और पीढि़त परिवार के हुए नुकसान की भरपाई किए जाने की बात कही गई है।
जानकारी के अनुसार सरेखा वार्ड 5 कहार टोला निवासी जियालाल यादव का महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल के पास मकान हैं। जिनके मकान के दूसरे भाग में उनका काका भाई रामलाल यादव भी अपने परिवार के साथ निवास करता है। बताया गया कि रोजाना की तरह शुक्रवार की रात करीब 8 बजे जियालाल और रामलाल यादव का परिवार घर के भीतर खाना बना रहा था, तभी मोहल्ले में ही रहने वाले ट्रैक्टर मालिक कोमल पिछोड़े, जिन्होंने अभी कुछ माह पूर्व ही नया ट्रैक्टर खरीदा है, उनका 35 वर्षीय पुत्र मुकेश पिछोड़े कहीं से खेतों की जुताई करके घर वापस आ रहा था। जैसे वह ट्रैक्टर लेकर जियालाल यादव के घर के पास पहुंचा वैसे ही ट्रैक्टर अचानक से अनियंत्रित हो गया, इससे पहले की ट्रैक्टर चालक मुकेश पिछोड़े कुछ समझ पाता ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सीधे जियालाल यादव के घर में घुस गया। जिससे घर के भीतर खाना बना रहे जियालाल यादव को हाथ, पैर, कमर और ब खे में मामूली चोट आई है। घर में ट्रैक्टर घुसा देख परिवार के अन्य लोगों ने बच्चों सहित अन्य परिजनों को इस हादसे से बचा लिया।
जानकारी मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर घटना का संज्ञान लिया। स्थानीय वार्ड वासियों से भी हादसे को लेकर चर्चा की, वही आवश्यक कार्यवाही पुरी कर, वार्ड परिसर में ही निवास करने वाले वाहन चालक, मिंटू पिता प्रेमलाल लिल्हारे से कहकर, घर में घुसे ट्रैक्टर को सुरक्षित बाहर निकलवाया है। ट्रैक्टर मालक, ट्रैक्टर चालक और पीडि़त परिवार के बीच आपसी सुलह करने की बात वार्ड वासियों द्वारा कही जा रही है।
